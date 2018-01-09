超级高铁Hyperloop One车厢亮相，还有一款App

多图预警！！！

北京时间1月9日消息，据美国科技媒体Engadget报道，美国超级高铁公司Virgin Hyperloop One将他们在内华达沙漠中使用的XP-1测试车厢搬到了CES现场，让公众首次得以亲眼见识这款充满未来感的交通工具。

Virgin Hyperloop One还展示了与地图公司HERE合作开发的应用。这款应用的目的是为了展示未来的导航是什么样子。用户可以下载该平台，然后借此了解自己通过Hyperloop完成行程会是什么样子。但更重要的在于，该应用还展示了这家公司将其技术整合到周围公共交通系统的意愿。

考虑到Hyperloop One在2016年的设想还十分遥远，所以现在的措施已经更接地气。该公司当时制作了一些概念视频，显示的是用户从阿布扎比乘坐自动驾驶列车前往迪拜的场景，然后直接把用户送到目的地。而现在，该公司提供了一些更加实际的设想，融入了车站的元素——而“最后一公里”问题则交给专车公司Uber和Lyft以及共享单车和步行来解决。

于是，这款应用便可发挥作用。它可以把整个行程花费的时间精确到分钟。例如，安排一辆Lyft专车接你到车站，然后让另外一辆Lyft专车在目的地车站等候你。这种方式可以大幅提高未来的客户体验。除此之外，用户还可以将这款应用作为一站式交通导航服务来使用，从而进一步提升用户体验。

该公司高管麦特·琼斯（Matt Jones）还表示，该公司并不想把这款应用打造成跨越全球的主导型交通应用。相反，他们希望少数人前来尝试，然后引导更多人加入进来。此外，这也表明，Virgin Hyperloop One将会更加面向客户。

该团队还表示，这款应用中显示的超级高铁速度有望在现实中实现。

具体到车厢本身，看起来似乎很像一辆旅行车。而且实物比视频里面更小。宽阔平整的车头让人想起1930年代跨越英国的LNER Class A4蒸汽列车。车厢也比较窄，如果按照目前的外观设计，实际使用起来每排可能只能容纳两名乘客。但该公司表示，他们尚未决定最终的标准。

Virgin Hyperloop One计划到2021年实现载客运营。

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