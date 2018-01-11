霍金：谁否定全球变暖，我花钱送他去金星看看

1月11日消息，据国外媒体CNET报道，在纪录片《史蒂芬·霍金最喜欢的地方》的第二集中，这位著名的物理学家以金星为例，解释了如果人类继续破坏环境地球会变成什么样。

不是所有人都相信气候在发生恶化。

一些怀疑者——甚至否认者——都位高权重。

然而，斯蒂芬·霍金对这些人的花言巧语毫不留情地予以谴责。

他解释道，“在许多方面金星很像地球，如同远方亲戚一样。它几乎和地球一样大。金星和太阳的距离比地球和太阳的距离略短，但它也拥有大气层。”

纪录片中，电脑图像技术模拟了霍金乘坐宇宙飞船前往金星的飞行。他穿过充斥着硫酸的云层。

可悲的是，他发现金星压力大约是地球的90倍。他说，“足以压垮一艘潜艇。气温呢？表面大约是480℃。”

他指出，当温室气体失控时，就会演变成这样。他担心，我们的地球也将发生同样的事。

NASA在2002年的一项研究表明，大约45亿年前，金星类似地球，也拥有水。但随着全球变暖，大气层中的水蒸气增多，从而困住更多的热量，温室效应继续发挥效应，最终海洋枯竭了。

多亏了制作精良的宇航服和名为SS Hawking的宇宙飞船，霍金在金星之旅中幸存下来。

但是，他对那些否认全球变暖的人士传达了讽刺之意。

他说，“下一次遇到一名全球变暖否认者，让他们去金星旅行吧，我会付钱。”

霍金一直认为，如果我们依旧不善待地球，很快，或许100年后，我们将不得不离开地球。

而美国退出《巴黎气候协议》的举动表明，美国领导人并不像霍金那样担心全球变暖会带来的严重后果。