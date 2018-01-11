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波音打造巨型无人机：可运送450斤重货物

2018-1-11 7:52:35来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月11日消息 波音公司今天推出了一种能够运送500磅（约450斤）货物的巨型无人机，波音将其称为“无人驾驶电动垂直起降（eVTOL）货运飞行器（CAV）原型设备”，该航空巨头称其可能成为未来自主飞行飞机的先驱。

波音称，这架重型无人机仅用了三个月的时间就完成了设计和制造，并成功完成了在密苏里州波音研究实验室的首次飞行测试。

波音公司首席技术官Greg Hyslop在一份声明中说：“这架飞行器是我们波音eVTOL战略的又一重大里程碑。我们有机会真正改变航空旅行和交通，今天是这一过程中的重大一步。”

这架无人机由电动推进系统提供动力，原型机配备八个旋翼，可以垂直飞行。它长15英尺（4.57米），宽18英尺（5.49米），高4英尺（1.22米），重747磅（339公斤）。波音没有提供关于飞行的任何其他细节，例如测试的持续时间或电池容量。

在新型eVTOL无人机推出四个月前，波音宣布已经收购极光飞行科学公司（Aurora Flight Sciences），这是一家航空和航空研究公司，是与Uber合作的少数几家公司之一，致力于开发“飞行出租车“。

无人驾驶飞机和飞行出租车并不是波音公司唯一的VTOL项目，该公司也是打造功能性喷气背包竞赛的主要赞助商，比赛旨在寻求能够生产安全、安静、超紧凑的喷气式飞机的参赛者，这种喷气式飞机能够在不加油或充电的情况下载1人飞行20英里或更长的距离。

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关键词：无人机波音

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