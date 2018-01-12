比尔·盖茨：治疗癌症的免疫疗法最终可应用至所有传染疾病

据国外媒体Futurism北京时间2018年1月12日报道，在最近的一次主旨演讲中，比尔·盖茨主张在私营企业和全球健康事业之间架起一座桥梁，前者的研究亦可以帮助解决后者的问题。例如关于治疗癌症的免疫疗法，最终就可以应用至所有传染性疾病的治疗，如HIV、结核病和疟疾等。

▲比尔·盖茨

以下为报道的详细内容：

双赢局面

对于癌症研究的未来，比尔·盖茨充满了期待。他不仅看好这类研究的初始目的，而且他认为，目前研究者关于治疗癌症的免疫疗法研究，终有一天，将会用于“治疗所有传染性疾病”。

在J.P.摩根于旧金山召开的年度医疗会议上，盖茨在其主题发言中，提出了这个观点。他告诉听众，用于治疗世界上较富有国家的癌症患者的免疫疗法，最终将可以用来治疗世界最贫穷国家出现的艾滋病、结核病和疟疾等传染性疾病。

然而根据盖茨的演讲，不幸的是，进行免疫疗法研究的制药和生物技术公司虽然应当在这方面有所作为，但是却因为动力不足，缺乏在这方面的努力。

盖茨表示：“健康——就像生活中的其他方面一样——自由市场对于有支付能力的人来说，往往会无往不利，而对于那些没有支付能力的人来说，自由市场可能就没有那么好了。过去十多年的经验表明，我们可以扩大这一市场的覆盖范围，所以私营企业最激动人心的创新也将让需求最迫切的人受益。”

盖茨告诉听众，私营企业可以从实现全球卫生领域的突破中受益，并指出发展中国家的发展速度比发达国家快得多。此外他认为，盖茨基金会也可以提供“更多的预测性帮助”和投资那些可造福人类健康的公司，帮助减轻私营企业的风险。

不仅仅是癌症

2016年，大约44.5万人死于疟疾，100万人死于艾滋病的相关疾病，170万人死于结核类疾病（包括因艾滋病毒死亡的40万人）。如果针对癌症的免疫治疗能够预防上述疾病的传播，并帮助治疗已经感染此类疾病的患者，那么我们可以看到这些惊人数字的显著下降。

但癌症研究只是一个开始。正如盖茨在他的主题演讲中所述，研究治疗“富裕国家”的其他健康问题，可以帮助医生解决较贫穷地区的医疗问题。

例如，研究神经退行性疾病（如阿尔茨海默病）可能对贫困地区数以亿计儿童的认知发育问题治疗有帮助，与此同时，非洲和南亚等试图解决营养不足问题的研究人员可能会从肥胖问题的研究中收集到宝贵的见解。

在发达国家的私营卫生企业和全球卫生领域之间架起一座桥梁，我们可以确保全世界的人类都能获得最好的治疗方案。正如盖茨在主旨发言中所总结的那样，在我们有生之年实现健康公平的目标不仅仅是一种可能性——而是人类的必需。