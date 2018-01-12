“男流感”是真的？男性对呼吸道病毒免疫力更弱

北京时间1月12日消息，据国外媒体报道，当一个男人抱怨感冒或流感的痛苦时，如果还用“男流感”（man flu）来嘲讽他可能有些不大公平。这个新词汇常常用来形容男性会夸大感冒病情，或者将普通感冒夸张为患了流感。不过，一篇新发表的综述显示，男性在感染呼吸道病毒时确实会表现出比女性更严重的症状。

这篇综述发表在12月11日的《英国医学杂志》（The BMJ）圣诞节特辑上。相比该杂志平时发表的学术论文，圣诞节特辑的内容显得轻松愉快得多。

综述作者、加拿大纽芬兰纪念大学的临床助理教授凯尔·苏（Kyle Sue）表示，尽管“男流感”这个词的使用频率很高（特别是在英国），但直到目前都还没有学术综述对这个词是否合理和准确进行分析。

通过对学术文献的搜索，凯尔·苏发现男性在应对导致流感或普通感冒的病毒时，表现出来的免疫反应可能更弱于女性，因此男性可能会面临更加严重的症状，甚至会有死亡的风险。

举例来说，2008年的一项研究发现，女性对流感疫苗有着比男性更强的免疫反应，即她们能产生更高的抗体水平，以对抗疫苗中的病毒株。香港和美国的研究者也发现，与女性相比，男性因流感入院甚至死亡的风险要高得多。

“‘男流感’的概念，如普遍定义的那样，其实很可能是不公平的，”凯尔·苏在论文中写道，“男性可能并没有在夸大症状，而是确实对呼吸道病毒的免疫力较弱，从而引起比女性更高的发病率和死亡率。”

男性对呼吸道病毒的免疫力较弱的原因我们还不得而知，但科学家推测这可能与荷尔蒙有关。尤其是“女性荷尔蒙”——雌激素——可能提供了某种抵抗病毒的作用。

举例来说，在2016年的一项研究中，科学家在实验室培养皿中把男性和女性的鼻粘膜细胞暴露在雌激素下，然后用流感病毒感染这些细胞。结果发现，雌激素能降低女性捐献者细胞的流感病毒水平，男性捐献者的细胞则没有病毒减少的迹象。

此外，还有研究显示“男性荷尔蒙”——睾酮——可能会削弱身体对流感病毒的免疫反应。不过，该领域还需要更多的研究，部分是因为有些研究并没有考虑到吸烟和预防措施等因素，而这些都会影响一个人的整体健康，以及他们对抗感冒和流感病毒的能力。目前这篇综述并没有包括那些没有按性别区分结果的呼吸道病毒研究。

凯文·苏表示，一些研究者已经提出，男性对特定病毒明显较弱的免疫反应有某种演化上的解释。对我们的祖先来说，睾酮带来的好处（比如增加肌肉和骨骼重量）可能要超过其对免疫力的潜在抑制作用。当然，这一假说还需要更多的研究加以验证。

凯尔·苏还指出，当患上流感时，男性似乎可以从极度的能量节省中获得好处。“躺在沙发上，不起床，或者在日常生活上要接受帮助等行为，或许是演化上用来防御掠食者的手段，”凯文·苏在结论中开玩笑地写道，“或许现在是时候给男性一些友好的空间了，装上大屏幕电视，摆上斜靠椅，让男人处于安全和舒适的环境中，尽快地从‘男流感’的衰弱症状中恢复过来。”