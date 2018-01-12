赶超中日美！欧盟将投入10亿欧元打造全球最快超级计算机

1月12日消息，据科技资讯博客网站Neowin报道，欧盟已启动一个新的10亿欧元（78.13亿元人民币）项目，以在2023年前打造出世界上最快的超级计算机，从而超过美国、中国和日本。

尽管欧盟雄心勃勃，但中国已表示，计划在2018年，即欧盟建成超级计算机的前5年，推出一款百万兆级的计算机。

欧盟表示，它将设立一个新的实体EuroHPC来管理这个项目。此外，它还将支持一项研究和创新计划，以开发技术和机器（硬件）以及在这些超级计算机上运行的应用程序（软件）。

欧盟将通过目前的“多年金融框架”出资4.86亿欧元（约合38亿元人民币），其余10亿欧元将来自成员国和相关国家。

EuroHPC宣言于2017年3月签署，同年晚些时候不断有国家加入，参与国包括：法国、德国、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、保加利亚、斯洛文尼亚、瑞士、希腊和克罗地亚。

数字经济和社会专员玛丽亚·加布里尔（Mariya Gabriel）强调了这一举措的重要性。

她表示：“超级计算机已经成为许多领域的重大进步和创新的核心，这些进步和创新直接影响着欧洲公民的日常生活。它们可帮助我们发展个性化医疗，节约能源，以及更有效地应对气候变化。一个更好的欧洲超级计算基础设施在创造就业方面具有巨大的潜力，是工业数字化和提高欧洲经济竞争力的关键因素。”

在去年11月的超级计算机排名中，中国在超级计算机的数量和性能方面超过了美国。在排名前十的超级计算机中，前两名在中国，第三名和第四名在非欧盟的瑞士和日本，第九和第十名来自日本， 其余四名都在美国。

世界上最快的超级计算机是中国的“神威太湖之光”，它拥有超过1000万个计算机核心，而大多数个人台式电脑只有2个和8个核心。