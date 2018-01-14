SpaceX龙飞船成功返回地球：物资补给任务圆满结束

北京时间1月14日消息，据外媒报道，SpaceX公司龙飞船于美国时间1月13日驶离国际空间站、返回地球，此次时长近一个月的物资补给任务圆满结束。

龙飞船是一艘无人驾驶飞船。它于美东时间1月13日上午4点58分（北京时间下午5时58分）离开国际空间站机械臂，并点燃推进器、开始返回地球。最终，SpaceX公司于北京时间23时39分宣布，龙飞船已成功溅落在太平洋中，靠近南加州海岸，其后将由该公司回收。

“龙飞船溅落成功，标志着这艘商用航天飞船的第二次国际空间站往返任务顺利结束。”SpaceX公司发言人在推特上发文宣布。

SpaceX公司龙飞船于美国时间1月13日驶离国际空间站，带着近2000千克的科学物资返回地球，此次时长近一个月的物资补给任务圆满结束。 龙飞船此次为地球带回了近4100磅物资（约合1860千克），多为人体和动物研究、以及其它实验中用过的设备与材料。其中包括制造公司Made In Space在太空中通过3D打印生产ZBLAN玻璃光纤的实验设备，以及一群活生生的小鼠。这些小鼠曾被用在NASA啮齿动物6号研究（Rodent Research 6）中，帮助研发应对太空中肌肉萎缩问题的新药物。

去年12月15日，龙飞船搭载SpaceX公司猎鹰九号火箭飞入太空，并于12月17日抵达国际空间站。这是该公司第13次为NASA执行货物运输任务，为国际空间站带去了4800磅（约合2177千克）的物资与设备。

除了运送货物之外，此次任务还是SpaceX公司可重复利用火箭项目的一大里程碑。此次使用的龙飞船与猎鹰九号火箭均为第二次执行航天任务。其中猎鹰九号的一级推进器曾于2017年6月将另一艘龙飞船送入太空，而此次的龙飞船也曾在2015年4月造访过国际空间站。