太空旅行将成现实：三个月内维珍公司或提供商业飞行

1月13日消息，维珍银河公司已经成功完成了VSS Unity飞船的另一次滑翔测试，这意味着维珍银河公司有可能在数月内将游客送入太空。Unity飞船从1.5万米的高空安全降落到地面，而这次测试距离上一次坠机事故已经有三年多的时间。

维珍银河公司的创建者理查德-布兰森宣称，VSS Unity在4月份之前就能够搭载人们进行亚轨道测试飞行。VSS Unity是维珍银河公司的太空船2号的升级版本。目前包括知名人士Brad Pitt和Katy Perry在内超过700位有钱人已经在维珍公司预定了太空旅行的座位，维珍银河公司也计划在年底之前进行商业飞行。

维珍银河公司创立于2010年，目标就是让付费游客实现太空旅行的梦想。2014年的一场灾难给维珍银河公司带来了沉重的打击，太空船2号在测试飞行过程中坠毁，导致两位飞行员一死一重伤。此后，维珍银河公司耗费了两年时间才再次获得美国航空管理局的许可试飞太空船2号。

前天的滑翔测试是VSS Unity的第七次测试，飞船被绑缚在双机身的白武士号舰载飞机上，从加州的莫哈维航空港升空。当飞机到达1.5万米的高空时，Unity被释放并且借助无动力滑行返回机场。

当Unity从舰载机上快速下降时，它的最高滑翔速度达到了1080千米每小时（相当于0.9马赫）。维珍银河公司在一份声明中称：“Unity达到了在引擎熄火状态下的最高空速。这次测试距离我们上一次飞行已经过去了几个月时间，在此期间我们完成了预定的计划。我们需要进行大量的分析、测试和少量的修改，以确保飞船准备好以更高的负载和动力进行测试飞行。”

在飞行期间，就像之前的测试一样，Unity飞船倾倒了450公升的水，模拟正常环境下火箭燃料带来的重量变化。与SpaceX和蓝色起源等其它商业航空公司不同，维珍银河公司的飞行并未使用传统的火箭发射，而是是用了一架名为VMS Eve的舰载飞机。

在商业飞行中，飞船将飞行到距地表80公里的高度，而这一高度被美国宇航局定义为外太空的边缘。据维珍银河公司称：“火箭引擎在数秒内点火，Unity将以接近3.5倍的音速进入亚轨道空间。在火箭引擎点火约1分钟后，宇航员会将其安全的关闭。我们的宇航员经历一段激动人心的火箭飞行之后，寂静和失重的戏剧性变化将让他们享受到自豪的一刻。”

如果按照计划完成进一步的测试，维珍银河公司有可能成为第一家实现商业太空飞行的公司。去年10月份，理查德-布兰森宣称他将在2018年4月实现亚轨道旅行。布兰森在北欧商业论坛上称：“我们希望三个月后就能进入太空，或许6个月后我也将进入太空。如果无法实现我也会感到非常失望。”

去年10月底维珍银河公司的董事长Mike Moses在一场商业太空飞行会议上称：“到时不太可能有乘客搭乘飞船进行测试飞行。公司计划在2月份之前将一架亚轨道飞船送入80公里以上的高度。理查德总是会提出挑战，而且他喜欢努力工作。有时候我真希望他不要说那么多。但是三个月的时间足够，我们希望在年底之前进入太空。”