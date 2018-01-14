NASA宣布火星上发现八处浅层水源

美国宇航局、传奇企业家马斯克等都在梦想着移民火星，人类在火星上定居，需要获得稳定的水源。据外媒最新消息，美国宇航局和美国研究人员传出了一个重大好消息，在火星地下，发现了更容易开采的水源。

需要指出的是，火星上拥有人类生存的水源，已经不是新闻。此次发现的最重大意义，乃是火星的水源仅仅在地表以下几米处，开采难度不大。

据美国科技新闻网站Engadget报道，这一最新的研究成果发表在《科学》杂志上，美国研究人员在火星八个地点，发现了大量水源。

研究人员发现，这些地点出现了悬崖或斜坡被长期风化蚕食的现象，可作为水源的纯冰就藏匿在地下一到两米的深处。

据报道，藏有这些水源的地点分布在火星的北半球和南半球，相当于地球上南美洲或苏格兰的纬度位置。实际上，这些悬崖分布在将近55度的斜坡附近。研究人员表示，这些位置并没有巨大的深坑，因此这些斜坡可能是在不久之前才形成的。

研究人员通过火星的卫星图像寻找到了上述水源。2005年，美国宇航局发射了火星勘测轨道飞行器，获得了大量的火星地表成像信息和数据，用于展开对火星的深入研究。

美国亚利桑那大学的学者Shane Byrne是此次研究论文的联合撰写人之一。他对美国宇航局表示，最新的发现相当于给了研究人员一个窗口，可以深入查看地表以下的冰层，就好像利用放大镜，对于蚂蚁农场的世界进行深入了解。

据报道，研究人员通过上述飞行器上安装的“高分辨率成像科学实验摄像头”和图像发现了这些水源，水源的纯度利用其他设备得到了证实。

据报道，上述火星轨道飞行器过去已经发现火星上存在水源，但是深度太深，无法开采。现在科学家相信，最新的水源接近地表，很容易开采。

在登陆火星、在火星上定居方面，最积极的人士莫过于SpaceX和特斯拉公司的掌门人马斯克，马斯克之前已经宣布在几年之后，将会利用可以重复利用的重型火箭或者飞船，将少数人转移到火星上定居。

迄今为止，人类已经在月球登陆，但是尚未在火星上登陆。仅仅是通过一些地面探测器或者轨道飞行器进行研究。火星的环境是否能够适合人类长期居住，还是一个未知数。

美国太空领域的专家表示，马斯克以及SpaceX公司最擅长的是“旅客运输”，他们能够把人类送往火星，但是未来如何长期生存，还需要各国太空机构的深入研究。

和马斯克相比，美国宇航局则更为冷静，该机构计划在2030年代在火星上建立初步的先遣定居点，距离目前还有十多年时间。