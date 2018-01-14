还在担心吃辣椒长痘痘？其实喝牛奶才会

之前，一到冬天的时候，小编的某位女性朋友就喜欢吃火锅，一吃火锅她就喜欢吃辣的。好吧，得跟她吃鸳鸯锅。而在吃完火锅之后，这位女性朋友就会向小编抱怨，脸上又长痘痘了。小编只好安慰她少吃点辣椒啦。

可是，小编错了，辣椒背锅了。怎么回事呢？

今天，“科普中国”公众号发了一篇名为《网传"吃辣不长痘，喝牛奶才会"！终于可以放肆的吃辣椒了？》的科普文章，一起来了解一下。

首先来了解一下为什么会长痘痘。

据介绍，人体皮肤可以分为三层，分别是表皮层、真皮层和皮下组织。当真皮层中的毛囊皮脂腺过度分泌皮脂时，大量皮脂无法透过厚厚的角质层而堆积在毛孔内，从而引起炎症，也就是我们所说的长痘痘了。

从病理学上看，引起皮脂分泌失衡的原因主要有三：雄激素等激素升高、毛囊口过度角化、痤疮丙酸杆菌的感染与增殖。而由我们的饮食习惯因素引起的通常是雄激素等激素升高因素。

具体来说就是高血糖指数食物会导致胰岛素敏感性降低，从而诱导性激素结合蛋白（SHBG）的能力下降，进而导致游离的雄激素增多，导致长痘痘。

那么辣椒和牛奶，谁会诱发长痘痘呢？

从上文可以看出，比较容易引发长痘痘的食物是高血糖指数的食物。而辣椒中的主要成分是辣椒素，常用于止痛和消炎，并且目前没有研究表明辣椒会引发长痘痘，反而有研究表明辣椒素能够用于治疗长痘痘。

至于人们为什么会在吃麻辣火锅之后“爆痘”？那是因为火锅中的肉类食物的缘故，并且饮料也是高糖高脂肪食物。同时，吃火锅时的油烟也会促进皮脂分泌。

所以，其实是辣椒替众多小伙伴背了锅。

另一方面，英国研究人员发现，每天喝三杯以上牛奶的人，长痘痘的概率会比每周喝一杯牛奶的人高22%。牛奶中的部分蛋白质成分能够促进胰岛素及IGF-1的分泌，导致雄激素升高，促进皮脂分泌，从而诱发长痘痘。另外，牛奶中含有的多种激素也是诱发痘痘的原因。

所以，喝牛奶容易诱发长痘痘，但是喝加热的牛奶就可以避免这一问题。

到底哪些食物容易诱发痘痘让人们“毁容”呢？

通过上文可以知道，高血糖指数食物是比较容易诱发“爆痘”的。但是到底有哪些呢？

科普中国为我们总结了分别有以下几类食品：高糖和高血糖生成指数（比如说糖果、甜点、饮料等）、乳制品（除酸奶、乳酪之外的大部分乳制品）、ω-6脂肪酸含量高的食品（如大豆油、玉米油等植物油和大部分红肉）。

文章所采用图片均来自于Pixabay。