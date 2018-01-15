蓝鲸如何一口吞下50万“卡路里”？冲刺进食左转体360度

北京时间1月15日消息，据国外媒体报道，蓝鲸在进食的时候，一口就能吞下将近50万卡路里的热量。现在，科学家对它们能如此“鲸吞”的原因进行了研究，发现关键是在于“一心两用”。

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从灵长类到昆虫，许多动物都具有“偏侧性”或“惯用手”，通常更倾向于右侧，蓝鲸也不例外。不过，在一项新研究中，科学家通过装在蓝鲸背部的摄像机发现，它们在进食的时候能够改变“偏侧性”。这么做可以使蓝鲸在转体360度的同时右眼一直盯着猎物。

蓝鲸的体重可达大象体重的25倍，是地球出现过的最大动物。它们在海洋表面附近的“冲刺进食”行为令人印象深刻。蓝鲸以微小的甲壳动物磷虾为食，当它们冲向庞大的磷虾团时，会做出360度的“桶滚”动作。视频证据显示，蓝鲸几乎总是向左转体，而这与它们在较深处的摄食行为截然不同。后一种情况中，它们通常是向右侧转体90度。

“接近海面的磷虾团厚度在10到100英尺（约合3米到30米）之间，通常比深水处的磷虾团规模更小，密度也更小，而蓝鲸表现出向左旋转的倾向——可能这么做可以使它们的右眼盯住猎物团，尽可能地扩大进食量，”研究负责人、俄勒冈州立大学海洋哺乳动物研究所的鲸类学家阿里·弗里德伦德（Ari Friedlaender）说，“这些发现让我们感到非常惊奇，但是如果分析鲸类摄食较小规模猎物团的方法，就会发现蓝鲸的这种行为其实很有效，也很高效，并且与驱动蓝鲸定期捕食行为的机制相吻合。”

在加利福尼亚州近海，一头蓝鲸潜入水中。 这是科学家首次发现一种动物会根据任务情况调整偏侧性。他们的研究结果发表在近期的《当代生物学》（Current Biology）期刊上。在六年时间里，研究团队在加利福尼亚州南部近海的63头蓝鲸背部安装了吸盘“标记”，上面装了摄像机、水听器和动作传感器。这些标记可以在工作数小时后自动脱落并漂浮到水面，科学家将它们回收并获取数据。

科学家推测，偏侧性源于大脑两侧工作方式的差异。就人类而言，超过90%的人是右撇子，因为他们的大脑左半球起着主导作用。由于神经束的交叉，左脑通常控制右侧躯体的活动。

研究者认为，在进食过程中把身体向左转可以使蓝鲸惯用的右眼能更有效地定位在磷虾团上。随着水深增大，光线减弱，磷虾团也变得更为密集，视力就没有那么重要了。

“大脑和眼睛导致了人类的惯用手现象，以及猿类中的工具使用行为。最令人好奇的是，为什么这么多的鲸会在以很陡的角度向上捕食的过程中，展现出向左的偏侧性，”弗里德伦德说，“这不仅是第一份关于蓝鲸偏侧性的报告，表明它们也和大多数哺乳动物一样是右撇子，而且也指出了它们会根据情况改变偏好。”