坐马斯克的火箭去月球是什么感觉？让登月英雄来告诉你

再过不久，太空探索技术公司SpaceX即将进行目前世界上最强大的火箭——重型猎鹰（Falcon Heavy）的首飞任务。

重型猎鹰配备3个可重复使用的火箭推进器，每台推进器配备9台，共27台Merlin 1D发动机。这些强大的发动机将可为重型猎鹰在发射时提供2300吨的推力，并可将70吨的有效载荷送上地球轨道或将5吨的有效载荷送上火星。

（图自：Twitter）

即将进行首发任务的重型猎鹰已在去年12月底运往NASA肯尼迪航天中心的39A发射台，这支全长70米的世界最强火箭，已装载好本次的乘客——特斯拉Roadster，并在肯尼迪航天中心进行着各项发射前测试，等待着正式发射的到来。

（图自：Twitter）

（图自：Twitter）

在准备首次发射重型猎鹰的同时，Elon Musk在去年2月向外媒透露，他们离载人绕月之旅已经越来越近了：虽然我们没有得到这两位客户的同意来公布他们的信息，但是他们已经缴纳了一大笔付款，来准备这次绕月之旅。这两位神秘的旅客，将乘坐全自动化的SpaceX Dragon或Dragon V2太空舱，并采取类似于阿波罗13号飞行任务的飞行路线，进行绕月之旅。

（SpaceX Dragon）

前阿波罗宇航员描述绕月之旅全过程为了让大家更加了解这次绕月之旅，曾担任阿波罗8号指令仓驾驶员，阿波罗13号指令长的前宇航员Jim Lovell向外媒描述了这次绕月之旅将会是怎么样的。

为期6天的绕月之旅将与阿波罗13号在月球轨道的飞行路径十分相似。

（阿波罗13号的飞行情况及故障发生时间表，图自：维基百科）

绕月之旅的发射阶段将会在佛罗里达州的NASA肯尼迪航天中心进行，使用的发射台将会是阿波罗13号的同款发射台——39A发射台。

（亚特兰蒂斯号航天飞机在39A发射台准备发射，图自：Dave Mosher）

两位太空旅客将会穿着SpaceX自主研发的宇航服进行这次绕月之旅。

（图自：Instagram）

Dragon的舱内空间足够的大，最多可容纳7人，在这次绕月飞行中，多出来的位置将会被替换成一些日常供给设施。

在执行阿波罗13号任务的时候，我们搭乘的太空船故障严重，以至于我们也不太确定我们是否能够安全地返回地球。然而在Elon Musk的太空舱内，如果一切运行正常的话，所有操作都将会是自动的，两位旅客可以轻松地坐下来，欣赏奇妙的风景。

座椅上方的显示器将会显示电脑数据，飞行位置以及其他重要的信息。

如果Dragon的自动化系统出现故障，旅客将可在控制面板上作出指令。

旅客的坐姿几乎是平躺的，十分的舒适，但是在进入发射前倒数时，他们依然会感到紧张。

（图自：Instagram）

重型猎鹰的27台发动机将同时启动，随着火箭的加速，两位旅客将会被重重地压在座位上。

（图自：YouTube）

约两分钟后，火箭的两个推进器会开始分离，这时两名旅客会感到颠簸。

（图自：YouTube）

如果这时望向窗外，旅客们将会看到地球的表面。

（图自：YouTube）

随后，两名旅客将会感受到另一次的颠簸，这次的颠簸是来自另一个可回收推进器的分离动作。接下来，随着二级推进器的启动，强烈的震动随之产生，并将太空舱速度提升至大约24000英里。这个速度足以使太空舱逃离地球的引力。

（图自：YouTube）

这时，从太空舱的窗口向外张望，旅客将可看见一个完整的美丽的地球，宛如一块蓝色的大理石。

（宇航员从阿波罗8号中看见的地球）

然后我们的地球将会在旅客的视野中慢慢变小。

（宇航员从阿波罗8号中看见的地球）

Jim Lovell表示，在看到这样小的地球时，他对生命又有了新的认识：

当你看到这个如此小的地球时，你会感到人的生命和身体是多么的渺小。人们常说死后希望能去天堂，其实我们在出生时，就已经到达天堂了。

（宇航员从阿波罗13号中看到的地球）

在地球变得越来越小的同时，月球会变得越来越大。

（宇航员从阿波罗13号上看到的月球）

然后，月球会渐渐填满太空舱的窗户。

（宇航员从阿波罗13号上看到的月球）

（宇航员从阿波罗13号上看到的月球）

（宇航员从阿波罗13号上看到的月球）

两名旅客将会搭乘Dragon太空舱，在月球上方约100-200英里处略过，这比空间站离地球的距离更短。

（宇航员从阿波罗13号上看到的月球）

在有日照的一侧，他们可以仔细地观察许多著名的陨石坑。

（宇航员从阿波罗13号上看到的月球）

以及一些在数十亿年中，被陨石撞击所形成的许多密密麻麻的小陨石坑。

（宇航员从阿波罗8号上看到的月球）

当太空舱在月球远端绕飞时，将会看见地球在月球表面慢慢升起。

（宇航员从阿波罗8号上看到地球缓缓升起，图自：NASA）

经过几天的旅程后，太空舱将会再一次靠近地球，并且与推进器分离，开始下降。

（图自：YouTube）

Dragon表面的烧蚀材料会慢慢燃烧，带走部分热量，从而更好地隔绝进入大气层时产生的热量，保护太空舱的内部。这个返回的过程，速度将接近2.5万英里。

（图自：YouTube）

在即将靠近地面时，Dragon会慢慢启动反向推进发动机，并进行引导着陆。

（图自：YouTube）

除此之外，SpaceX也可能会选择利用降落伞组并且降落在大海上的方式进行着陆。

（Dragon V2进行降落测试）

比起月球之旅Jim Lovell更愿意看到更多关于太空科学探索的建设：比起月球狂欢，我更愿意看到在太空中进行科学探索的建设，例如登上月球建设一个永久性的前哨基地。我认为，这最终都会成功，不仅在月球上，还会在火星上。即使在我的一生中可能不会看到，但是我希望他们成功。

（Jim Lovell，图自：NASA）

Elon Musk也曾被太空英雄所质疑人称“现实钢铁侠”的Elon Musk目前取得的成就已是相当耀眼的，但是历史上任何一个人成功的背后都藏着不为人知的辛酸，就连马斯克也不例外。接连的发射失败，难以小觑的财务危机都使得SpaceX在走向成功的道路上，充满太多的质疑声。

面对大众和媒体的质疑，Elon Musk都能一笑而过，但是当他心中的英雄——首位登月者阿姆斯特朗与最后一位登月者塞尔南当年都对SpaceX表示质疑时，Elon Musk就难掩心中的失落了。

2012年，一向乐观的Elon Musk在接受美国60 minutes节目采访,当被问及如何看待两位英雄对SpaceX的质疑时，他罕见地面向公众哽咽道：这些人是我心目中的英雄，真的很难。我希望他们能来这参观，看看我们所做的工作，有多艰难。