“超级哈勃”完成低温测试，花费NASA 20年88亿美元

1月15日消息，NASA耗时20年、花费88亿美元建造的詹姆斯·韦伯太空望远镜是哈勃空间望远镜的继任者，名字来自NASA前执行长詹姆斯·韦伯。1990年发射升空的哈勃空间望远镜已经孤独地在太空工作了近30年，这已经远远超出了它的原定退役年限。2009年，NASA对哈勃进行了最后一次维修，从此宣布任哈勃“自生自灭”。韦伯望远镜的主镜面6.5米，约是哈勃望远镜的3倍，集光能力是哈勃望远镜的7倍，但韦伯相对于哈勃最大的改变，在于具备强大的红外探测能力，而哈勃是可见光波段望远镜。

由于宇宙在不断膨胀，那些早期恒星和星系正在快速远离我们，产生红移效应：它们发射的光都已经转移到了波长较长的红外线波段。正因如此，韦伯望远镜能接收这些早期星系发射的红外光，回溯宇宙大爆炸后5亿年到10亿年间的历史。这也让它还获得了另一个外号：“时间机器”。

据英国每日快报网站报道，韦伯望远镜将很快离开休斯顿为它的2019年发射做好准备。工程师们确信这台世界上最大的太空望远镜将能够捕获之前未探测到的宇宙景象，帮助我们揭开宇宙的秘密。

负责光学望远镜和综合科学设施的Mark Voyton称：“我们非常高兴能参与其中，特别是成功完成了世界上这台最杰出‘时间机器’的低温真空测试和光学测试。”韦伯太空望远镜完成了100天的低温测试，测试温度比冰点还低数百摄氏度，以此确保它能够在极其寒冷的环境中正常工作。

据NASA称，为了探测遥远星体的红外线，韦伯太空望远镜必须保持非常低的低温。韦伯太空望远镜和它大部分设备的操作温度都在大约零下233摄氏度。它能够利用一台低温制冷机保持零下266摄氏度的超低温。

当詹姆斯·韦伯太空望远镜发射升空之后，它将成为世界上最大的现役太空望远镜。在去年的补充测试过程中，18个镀金主镜面进行测试以确保它们能够整体协作。即使是飓风哈维袭击德克萨斯州海岸时，测试也没有中断。

韦伯太空望远镜一个测试团队的项目负责人Jonathan Homan称，“在飓风哈维到来的时候，我们都不清楚外面环境发生了什么。我们耗费了大约一个多月时间才让望远镜降低到测试温度，而且我们也准备好进行低温测试，这是光学测试前的主要工作。”

他补充道：“尽管我们的实验室有一点漏水，但是它没有任何意外的完成了最低温条件测试。那意味着制冷设备在正常工作。低温液体冷却系统、真空系统以及许多遥测系统、数据系统和控制系统都正常运行。”

尽管飓风哈维比人们预想的要更加猛烈，Johnson的团队已经提前做好充足的准备，确保个人和硬件的安全，并且避免测试中断。后来，韦伯太空望远镜团队的许多人都自愿参与到休斯顿社区的重建工作当中。9月27日研究团队开始为望远镜腔室升温并且重新注入空气，而且在11月18日再次打开了门。