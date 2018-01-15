外媒：SpaceX今日将点火测试重型猎鹰火箭引擎

北京时间1月15日晚间消息，据外媒报道，SpaceX公司将于美国时间本周一在位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心对重型猎鹰（Falcon Heavy）火箭进行点火测试。该公司原计划是在上周三进行此次测试，但是之后接连两次推迟了测试时间。SpaceX第一次将测试时间推迟到了上周五，后来又将时间推出到了本周一。具体推迟测试原因目前尚未对外透露。如果SpaceX能够成功完成本次测试，这意味着他们的重型猎鹰火箭将离正式发射又进了一步。

SpaceX此前表示，重型猎鹰火箭是目前现役最强大的火箭。这个火箭发射时的推力达到了500万磅，相当于18架波音747飞机的总和。重型猎鹰火箭拥有3个引擎核心，每个核心都有9个梅林引擎的集群，一共27个引擎，它能够将超过14万磅的装载送入地球低空轨道。而且该火箭的引擎核心可以回收再利用，从而降低火箭单次发射成本。

SpaceX对于重型猎鹰火箭的开发已经持续了数年，该公司最早计划在2013年对该火箭进行首次测试。但是之后，SpaceX CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，他们对于这个火箭的最初期望定的有些过高。

此前马斯克曾表示，SpaceX重型猎鹰火箭的首次发射时，将搭载上天的是他自己的一代特斯拉Roadster跑车。此言一出，SpaceX的重型猎鹰火箭又一次吸引了全世界的注意力。