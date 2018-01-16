为何有人是左撇子？统计：中国、非洲比例最低

据国外媒体UNDARK报道，一位左撇子的神经科学家从科学、社会学和历史等方面对左撇子展开了耐人寻味的探讨。左右手偏好是极为复杂的遗传影响和神经协调的结果。自石器时代以来，大约10%是左撇子。按不同地域来看，美国和欧洲的比例最高，中国和非洲最低。男性总是居多。哪边大脑控制着左撇子的语言表达能力？强迫左撇子用右手写字，是否会导致口吃？

所有人类都拥有一种争取主导的原始冲动。我们对称的双手也是如此。哪怕是伸手拿叉子或投球等普通动作都要经历极为复杂的遗传影响和神经协调的过程。

现代科学仍然无法解释为什么大多数人是右撇子，而有些人是左撇子。人们提出许多理论，也讨论了，但仍未得到定论。

霍华德I.库什纳（Howard I. Kushner）是埃默里大学和圣地亚哥州立大学的退休教授，同时也是加州大学圣地亚哥分校的访问学者。

他的文章引用了神经科学和科学史方面的学术论证。另外，他和母亲都是左撇子。在他母亲那个时代，她像许多左撇子一样被迫接受训练，改用右手。在他的书《另一只手：左手、右脑、精神失常以及这一切的渊源》中穿插着他的个人经历。?

临近20世纪时，为了训练一个偏好使用左手的孩子，祖鲁人把这个孩子的左手浸入沸水中。口吃的英格兰国王乔治六世被要求用右手吃饭和写字，但获准用左手打网球。20世纪30年代，费城的公立学校强迫库什纳的母亲用右手写字和缝衣服。她的儿子出世时，这样的修正教育已经过时，至少在20世纪50年代开明的纽约公立学校里，没人强迫库什纳使用右手。

库什纳认为，在许多方面，左撇子的历史与许多残疾人的历史相似。歧视带来的伤害要大于残疾自身造成的痛苦。而宽容“预示着更广泛层面上的文化包容和接纳。”

与此同时，要解释左右手偏好，面临各式各样难以明确解答的问题。

到底有多少人是左撇子？这取决于你如何定义用手习惯。你习惯用一只手写字，但用另一只手缝衣服或打网球，这该如何定义？什么时候可以做出诊断？观察子宫内的胎儿吮吸哪边的拇指？还是适应社会、接受母亲、老师和同龄人的影响之后？双手都能灵巧运用的人呢？该算左撇子，还是右撇子？

这些问题虽然没有明确的答案，但大致统计下来，自石器时代以来，大多数人口中大约10%被认为是左撇子。不过，不同地域的比例从0.06%到25%不等，美国和欧洲最高，中国和非洲最低。男性总是居多。

哪边大脑控制着左撇子的语言表达能力？这是一个陷阱问题：通常，大多数右撇子主要由左脑控制语言能力。一项脑功能成像研究发现，18%的左撇子和5%的右撇子主要由右脑控制语言能力。不过有专家指出，所有的语言任务并非仅由一个半脑控制。

强迫左撇子用右手写字，是否像普遍认为的那样导致会语言问题，如，口吃、阅读障碍。按照现在采用随机对照方法的严格研究标准，回答这个问题是不可能了，而且过去的大量观测数据并无定论。反倒是，有些病例令人信服地描述了一些口吃的左撇子在被允许使用左手后口吃反而好了。

左撇子的生物根源仍是未知数。20世纪80年代流行的一种理论认为，怀孕期间的“压力”使胎儿暴露于过量的睾丸激素，阻碍了标准的左脑发育和右手优势。大多数较新的理论一直在努力证明遗传因素对用手习惯的影响。有些理论假设，一个基因拥有两个等位基因，一个有利于右撇子，另一个对用手偏好不产生影响。其它理论则对此表示质疑，认为影响用手习惯并非只有一个基因。引发模仿行为的“镜像神经元”能否构建一个关于用手偏好和肢体语言的全面理论？研究表明，动物体内的某种基因在维持躯体不对称性方面发挥着至关重要的作用，这一点也适用于人体。??

让库什纳感到些许不满的是，现代研究者正热切地寻求左撇子与自闭症、同性恋以及精神分裂症之间的联系。在库什纳看来，这些理论看似令人信服，但实际上缺乏支持性数据。他强调，像过去那些不那么开明的时代，如今左手再次成为行为差异的外显象征。这仿佛构成了科学上一种永恒的周期性变化，库什纳的文章详尽地描述了这一循环。