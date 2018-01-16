比太阳系还要早？这块布满钻石的“陨石”比你想的奇异

北京时间1月16日消息 据国外媒体报道，地球上有一块奇异的石头，它不同于太阳系中的任何物体，并且可能比科学家此前认为的还要奇异。

这块石头名为希帕提娅石（The Hypatia stone，为纪念公元4世纪女数学家与哲学家希帕提娅而得名），于1996年在埃及西南部被发现。它的体积连鹅卵石都比不上，最宽处直径只有3.5厘米，重量也仅有30克。但分析显示，希帕提娅石似乎不属于任何一类已知陨石。而一项新研究指出，这块石头的部分成分也许早在太阳系出现前就已经形成了。

假如真是如此（这是个很大的假设），这块石头也许说明，最终凝结成为太阳系的那团“尘埃云”也许并不如之前认为的那样均匀。

奇特的石头

刚发现希帕提娅石时，研究人员并不确定它来自何处。由于其中镶嵌着直径从50纳米至2微米不等的微型钻石，科学家认为它也许是黑钻石中的一个特例。但2013年与2015年的几项研究排除了这一可能性：希帕提娅石中的惰性气体含量显示，它极可能来自外太空（其中的钻石可能是它穿越地球大气层时在冲击下形成的）。

▲希帕提娅石中的钻石可能是穿越地球大气层时在冲击下形成的

“这是一块来自外太空的物质。”加州理工学院地质化学博士后研究员、参与2015年研究的纪尧姆·阿维斯（Guillaume Avice）指出。

但对于希帕提娅石，我们能下定论的只有这么多了。这块石头的成分不同于任何已知陨石。事实上，尽管它来自太空，但至今未被官方划入陨石之列，因为它的质量只剩下了4克。其余部分并不是失踪了，而是被切分成了多份，分送给世界各地的多家实验室。而陨石协会要求陨石必须保留原始质量的20%，才能被官方定性为陨石。

神秘的矿物质

在此次新研究中，科学家将重点放在希帕提娅石中的矿物质上。他们发现这块石头的成分并不一致，而是由一块富含碳元素的基岩构成，另含有各式各样的矿物质。这些矿物质成分十分奇特，包括太阳系中极为罕见的纯金属铝块、莫桑石、磷化银与碘化银颗粒等。此外，石块中的元素含量比例也与其它常见的太阳系天体大不相同。例如，其中有一种镍与硫形成的化合物，镍相对于铁的比例非常高。

“我们不知道、也想象不出太阳星云中有何种机制能够形成这种化合物。”领导该研究的科学家、约翰内斯堡大学地质学教授詹·克莱莫斯（Jan Kramers）指出。

太阳星云是46亿年前太阳系即将形成时、早期太阳诞生后残留下的尘埃与气体。克莱莫斯与同事们认为，希帕提娅石的这一部分也许就源自这团星云，因此它比太阳形成得更早。而它的剩余部分，即富含碳元素的基岩，也许是随后在太阳星云温度最低的边缘部分凝结形成的。因为要想形成大块物质，需要太阳星云这类密度较高的尘埃云为其提供足够的材料。

▲一项新研究指出，这块石头的部分成分也许早在太阳系出现前就已经形成了

不过，现有的太阳系形成理论默认太阳星云的成分均匀一致，而希帕提娅石并不符合这一假设。希帕提娅石的基岩中不含硅质矿物质。而地球及其它岩质行星、以及岩质陨石均富含硅元素。假如其基岩确实源于太阳星云，就说明这团星云各处的成分并不一致。

不过，科学家对希帕提娅石成分的解读仍然备受质疑。为确定希帕提娅石的形成时间是否早于太阳，还需要对其展开同位素分析。“与太阳系天体的平均情况相比，早于太阳形成的物质的同位素构成非常特殊。”阿维斯表示。

克莱莫斯也指出，为更好地了解这块神秘的外星卵石，研究人员接下来需对希帕提娅石的基岩和矿物质成分展开同位素分析。而阿维斯表示，在此之前，“我们仍无法确定它究竟为何物。”