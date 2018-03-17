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燃料耗尽：NASA开普勒探测器将停止运行

2018-3-17 18:21:14来源：IT之家作者：容承责编：容承评论：

IT之家3月17日消息 据外媒seeker报道，监测工程师宣布，2009年发射的开普勒探测器正在逐渐耗尽燃料，任务也会结束，该探测器在地球轨道上已运行9年。

工程师称，燃料箱完全耗尽的时间无法准确计算，甚至会有部分燃料在燃料箱底部无法使用。

IT之家小编了解到，这一探测器改变了我们对星系中行星数量的了解。开普勒任务探测到2245颗系外行星，另有2342颗等待确认。同时，数据显示，我们的星系至少有1000亿颗行星，约17%的恒星伴有地球大小的行星。这意味着大约有170亿个相当于地球的星球。

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关键词：开普勒NASA

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