地球最脏生物：秃鹫在腿上撒尿起到杀菌作用

据国外媒体报道，从19世纪开始，当疾病首次与下水道污染水质联系在一起时，人类就竭尽全力地逃避这些肮脏物质。与此同时，动物们也开始沉迷于吞噬这些污物，从卫生角度来看，人们需要避开这些污物。这些与污物相关的微生物存在于泥土、粪便、呕吐物、血液和腐烂尸体中，它们也可用于酿酒，多数“污物微生物”都没有带给人类烦恼。

▲目前，专家介绍自然界最糟糕的攻击者，从我们公认的易呕吐、疾病角度来看，它们绝对是最污浊的生物。这些专家介绍了各种各样的肮脏生物，其中任何一种都能完全拥有“最脏动物”的头衔。

大卫·甘蒙（Dave Gammon）

美国埃隆大学生物学副教授

任何人都知道秃鹫是一种食腐动物，它们喜欢吃动物尸体。然而，令人惊奇的是，它们已经为此做出了一些改变。

在秃鹫最终发现动物尸体之前，这些尸体可能已放置了一段时间，腐烂的尸体会吸收大量的毒素，但是秃鹫有办法克服这些问题：它们的胃酸腐蚀性很强，可以消化杀死使动物死亡的病毒，例如：秃鹫能够轻松吃掉包含炭疽或者霍乱病毒的动物尸体。

当它们接近尸体的时候，会吞食大量尸肉，这些食物都聚集在喉咙处的皮囊之中，当它们进食时这个皮囊就会逐渐膨胀。如果在它们饱食的时候遭遇掠食者，它们就会将喉咙处的食物呕吐出来，这样就能轻松逃离险境。

如果你觉得秃鹫还不够恶心的话，它们更多的绝招——在自己的身体上撒尿，这也是一种适应性行为，我们人类不可能这样做。如果你脚踩一堆尸体，你的腿上会沾到大量细菌，这些细菌将分解尸体。事实上，秃鹫通过在腿上撒尿，能够杀死它们身体上的细菌，这也是一种防御机制。

我们认为鸟类是有羽毛的动物，但是秃鹫的头部和脖颈并没有羽毛覆盖，这样就便于它们将头部伸进尸体之中，不会有尸体的血液和粘液粘在头部，并且整天粘在身体上，也许它们非常关心自己的身体清洁。

詹森·布鲁克（Jason Bruck）博士

美国俄克拉荷马州立大学综合生物学教学助理副教授

从一位科学家的角度来看，我认为假定任何动物都是肮脏的，这是完全错误的事情，毕竟以我们人类的价值标准评价非人类动物是不适当的。据称，长颈鹿是一群肮脏恶心的家伙，雄性为了观察雌性是否处于繁殖周期，它们会蹲下身体，将自己的头部伸在雌性后腿之间嗅闻。当雌性向雄性头部撒尿时，雄性会啜食尿液。当雄性收集大量的雌性尿液咸味信息之后，雄性会将自己的上唇卷起，暴露出门牙深深地吸气，雌性特有的生殖气味将刺激雌性一种特殊器官——犁鼻器（vomeronasal organ），这一过程也叫做“性嗅反射”。大多数有蹄动物、刺猬、熊猫、狮子和老虎也存在着类似的现象，但它们并不完全相同，一些动物并不使用尿液刺激雄性。平时人们会看到猫做出一种怪异的嘴唇上扬动作，这是它们嗅闻到某些强烈的气味所致。

安妮·英尼斯·达格（Anne Innis Dagg）和布里斯托尔·福斯特（Bristol Foster）对这些信息进行了编撰成册，于1976年出版一本书《长颈鹿：生物学、行为与生态学》，书中对长颈鹿的特殊习性进行了整理。从此之后，每年成千上万的游客在动物园观察见证了长颈鹿这些行为。

孙立星（音译）

美国中央华盛顿大学生物学教授

如何分辨哪些动物是最脏的，这取决于我们所说的“最脏”是什么意思。例如：在疾病传播方面，一些蚊子种类能传播疟疾，每年导致100多万人死亡。在非洲，采采蝇会导致昏睡病，绦虫能够生长在人类小肠之中，长度最大可达到5英尺。有时，这些绦虫会钻入人类皮肤之下，遭到感染的患者甚至能看到皮肤之下有绦虫在蠕动。

具有肮脏生活习性的动物当然少不了蜣螂（俗称屎克郎），野狗也很脏，一些鱼类也很脏，例如：盲鳗和七鳃鳗。同时，身体较脏的动物还包括树懒，由于它的行动非常缓慢，它的皮毛上甚至会生长寄生虫和苔藓。

河马是一种非常脏的动物，在非洲干旱季节，河马生活在河水之中，当河流干涸了，就变成了泥浆。河马的皮肤是多孔的，这意味着它们需要水份保持皮肤湿润，所以它们整天会在烂泥之中打滚。它们还有一种特殊习性，就是在大便的时候，用尾巴将粪便甩出去，以此来标记自己的领地。

马特·琼斯（Matt Jones）

美国华盛顿州立大学昆虫学博士

提到最脏的动物，人们很容易就想到蜣螂。成年期它们四处乱飞，寻找新鲜的粪便。当它们发现粪便时，就会舔食粪便上的液体流出物，其中包含着营养丰富的微生物，这是蜣螂能够消化的食物。当固定好一堆粪便之后，蜣螂将进行交配，雌性蜣螂会在粪便中产卵，在这堆粪便之中，下一代幼虫将逐渐生长，再次循环繁殖历程。

蜣螂的进化和生态特征是非常惊人的，它们专注于发现和进食特殊的粪便（例如地鼠龟的粪便），而另一些蜣螂则不那么挑剔，它们会以各种恶心的粪便为食，例如：像粪便一样的腐肉和某些植物物质。除南极洲之外，世界各地都分布着蜣螂。

尽管对于一些人而言，蜣螂是非常恶心的昆虫，但是这种昆虫对于维持健康生态系统是非常重要的。人们普遍认为，蜣螂对于生态系统的健康运行具有重要作用，它们可以循环土壤营养物质，改善土壤结构，减少温室气体排放，并通过竞争收集粪便，来限制粪蝇繁殖数量。此外，我们提交最新一份研究报告表明，蜣螂对人类食源性病原体的自然抑制起到至关重要的作用。我们研究显示，现代化农耕技术有机地控制了蜣螂数量，从而很可能减少蔬菜庄园中的大肠杆菌数量。我们很高兴看到有另一种工具来帮助农民减轻这种持续性食物卫生风险。

总而言之，蜣螂擅长做一些我们经常忽略、令人感到可笑的“脏工作”，虽然它们用一生的时间处理粪便，但是为了更健康的生态系统做出了巨大贡献。

卡琳·芬尼（Karin S·Pfennig）

美国北卡罗来纳大学生物系副主任

我认为人们所衡量的“肮脏动物”是以肮脏程度来判断的，许多动物肮脏仅是“脏”而已。对我来说，“手段卑鄙”的动物才是最肮脏的，寄生蜂最符合这个定义。

寄生蜂会将卵产在其他寄主昆虫体内，每一种寄生蜂将针对一种宿主生物，通常它们会将卵排在寄主幼虫体内。寄生蜂卵将在宿主体内逐渐发育生长，并最终活生生地吃掉宿主体。如果它们的宿主体是毛毛虫，它们可能阻止其发育为成年体形式，使其保持为自己的食物来源。从内向外地吞噬宿主体之后，它们最终杀死宿主体，然后像科幻电影中外星生物那样，从宿主体内钻出来。因此寄生蜂是一种手段卑鄙的生物。

露丝·科尔威尔（Ruth M·Colwill）

美国布朗大学认知、语言学&心理科学教授

我认为最“肮脏”的生物是人类！我们使用光线污染了夜空，光线使刚孵化的小海龟和候鸟迷失方向，成千上万的飞蛾迷失方向最终精疲力竭旋尾坠落在地面上死亡，同时，光线污染还改变了塔马尔袋鼠的生育周期。人类活动污染了我们的城市和海洋，噪音干扰了鸟类的“歌唱交流”，扰乱了鲸目动物的航行轨迹，同时，人类活动产生的噪音严重干扰了野生动物的生存环境。

更广为人知的污染是我们制造的内分泌干扰化学物质，它们在环境中无处不在，并被认为导致两栖动物、鸟类、鱼类和哺乳动物行为异常。此外，它还会导致猛禽鸟类蛋壳变薄，短吻鳄和海鸥失去繁殖能力。

在短短几十年里，我们人类使用塑料垃圾污染了海洋环境，主要是通过饮料业和超市产生的塑料垃圾，这些塑料不会生物降解，相反，它的碎片会分解成微小碎片，在水中释放毒素。这些被污染的塑料微粒将通过微型浮游生物进入海洋食物链，这产生的问题将非常严重，以后海鲜不能再贴上有机食物标签了。观察数据表明，三分之一至二分之一的海鸟物种会将塑料喂给正在生长的幼仔，导致胃部将填充塑料等难以消化的物质，最终使海鸟饿死。曾有媒体照片拍摄到瘦骨嶙峋、腹部臃肿的海鸥，当工作人员剖开它们的肚子，竟然发现肚子里塞满了塑料物质，计算一下达到100多个。造成这些环境污染的罪魁祸首就是人类，因此人类是地球上头号最脏的动物，也是最大的污染源。