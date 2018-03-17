别都推给媳妇了，研究显示男性更适合做家务

IT之家3月17日消息 对于做家务这件大事，小编一直看到的接触到的几乎都是女性在完成。不过，日前挪威科学家们就从生理健康上告诉我们，让女性做家务，其实有大大的不妥。

根据挪威卑尔根大学研究者发表在《美国呼吸道与重症监护杂志》上的一项研究成果显示，长期使用清洁剂会对女性的肺功能造成慢性损伤，而男性在这方面则不会受影响。

据报道，这项研究成果涉及6235人，其中53%为女性，这部分女性中，超8成需要承担家务，而男性则不到一半，研究时间长达20年。研究发现，经常做家务的女性，相较于不怎么做家务的女性，其肺功能下降了20%以上。这个损伤堪比20年烟龄的损害。而男性则不会有这种情况。

在分析了参与实验的人的肺功能数据之后，研究者得出了以下结论：不打扫卫生的女性，每年FEV1下降18.5ml，经常做家务的女性则下降了22.1ml，以清洁为职业的女性更是下降22.4ml；FVC方面，每年下降的上述三种情况的女性依次为8.8ml、13.1ml、15.9ml。

从上述数据可以看出，大扫卫生让女性的肺功能FEV1每年多下降了3.9ml，FVC多下降了7.1ml。作为对比的是，烟龄20年并且每天抽一包烟的人与不抽烟的人相比，每年FEV1多下降6.1ml，FVC多下降8.9ml。

另外，女性每周只要至少使用一次清洁剂，就能产生显著的影响。而男性方面，则几乎没有影响。

所以，别再把家务活都推给媳妇儿完成啦，男人帮忙做做家务，一来可以疼爱一下自己的女人，二来也是为女性的健康着想。

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