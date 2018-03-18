人类神秘“音色联觉”反应可能与基因突变有关

北京时间3月18日消息，据国外媒体报道，地球上大约4%的人能够体验到一种神秘现象——“联觉（synesthesia）”，他们听到声音的同时，会看到一种颜色，或者当他们阅读某个单词，他们的眼睛会看到一种特殊色调。这种现象令科学家长期迷惑不解，但目前最新研究发现其中一些重要线索。

这项最新研究发表在3月5日出版的《美国国家科学院学报》上，研究报告深入洞察了产生联觉反应人们的大脑变化。

研究报告作者、马克斯·普朗克心理语言学研究所主管西蒙·费舍尔（Simon Fisher）说：“之前大脑功能研究使用核磁共振成像证实联觉是一种真实的生物现象。”例如：具有联觉反应的人们会“听到”颜色，大脑扫描显示他们部分大脑的活跃性与视觉和声音密切相关。事实上，并不是所有人都存在“视觉”能力，然而该状况与其它感官关联在一起。

事实上，大脑存在联觉的人群已被证实其大脑不同区域存在更多的连接，远超出那些感观并未交叉结合的人类大脑。费舍尔指出，然而，问题在于何种原因导致大脑不同区域产生“连线”。

为了解答这一问题，费舍尔和研究小组开始重点分析遗传因素。据了解，联觉经常出现在家族之中，因此研究人员决定寻找形成该状况的基因根源。他们选择了3个家庭进行研究分析，其中至少三代人都有一种特殊的“音色联觉”，这意味着听觉能够唤醒人们对色彩的认知。一般而言，特定的声音或者音调与特定的颜色保持一致关系，然而，一个家庭不同成员在听到同一个声音时，会产生不同颜色的联觉反应。

科学家使用DNA序列研究参与者的基因特征，之后确定可能对这种情况负责的基因，科学家将具有联觉的家庭成员和没有联觉的家庭成员进行了基因对比分析。

但是研究结果并未得出一个简单有效的结论，没有一个单一的基因可以解释这3个家庭的联觉反应，相反，研究发现3个家庭存在37种潜在基因突变，或者是基因变异。

由于这项研究仅涉及少数群体，所以没有充足数据证实37种可能性基因中的对联觉反应具有重要作用的特定基因。因此，科学家研究了每种基因的生物学功能，从而观察其与疾病发展的关系。费舍尔说：“只有少数几个生物主题与已识别的候选基因密切相关。其中一个是轴突生成（axonogenesis），这是帮助神经细胞在大脑发育过程中彼此连接的一个重要过程。”

费舍尔指出，这与之前发现有联觉人群的大脑扫描结果的关联性是一致的。也就是说，研究中发现的基因对于大脑如何连接不同区域具有重要作用，这将解释为什么联觉人群大脑会有不同的连接方式。

目前，研究人员正在寻找更多的志愿者参与他们未来的研究，他们希望这将更好地理解某些基因的变化是如何改变大脑结构和功能。费舍尔指出，研究联觉可以提供一个机会，让我们了解人类大脑如何形成外部世界的感观信息。