什么？哆啦A梦的飞行竹蜻蜓成真了

哆啦A梦的竹蜻蜓恐怕是很多人童年时代的梦想，即使莱特兄弟第一次试飞到现在已经过去了一百多年，可人类想让自身真正感受飞行的愿望从未减退。

就在本周，正在举办的西南偏南活动中，一个喷气式背包吸引了不少人的目光，背上它，这是一个很有趣的背包，它不能彻底让你飞，但你只需要蹦蹦跳跳，就能感受「月球漫步」，甚至有脱离地球的感觉。

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知道喷气式背包的人不少，但如果你是第一次看到这款名叫Lunavity的喷气式背包时，你可能会感到奇怪，因为我们常见的那种喷气式背包，喷气方式在脚下。

但这一次的新产品，把喷气的部分放在了头顶。如果从远处看，好像有人在撑着一把怪异的伞，这种怪异的方式给人的第一印象，就好像是放大版的哆啦A梦竹蜻蜓飞行器。

图自Lunavity

这的确是它和其它喷气式背包与众不同之处，实际上，Lunavity头顶部分是由很多小型旋翼组合而成，通过转子转动产生气流，就能让人拥有「飞行」能力。

这并非真正意义上的飞行，按照创业团队的设想，Lunavity希望提供的是一种走路如飞的感觉，让你在地面上行走时拥有相当于常人2-3倍的弹跳力，按照产品本身的设定，通过旋翼让人真正飞起来还是有些困难的。也因此，团队给产品起了Lunavity这样的名字，就是把月球（Luna）和重力（Gravity）结合在一起的单词。

看到这里你可能会说，这个东西并不能让我飞起来，只是走路的时候能有短暂失重的感觉，那我要它来做什么呢？它的意义在哪里？

对这一点，作为研发成员的Takumi Takahashi表示，Lunavity的目的在于延伸人类本来的身体能力。而当人真正拥有2-3倍的弹跳力并在户外活动时，会发生很多人让人意想不到的事情，比方说用它来体验一次灌篮高手的感觉~

又或者，走在大街上出现紧急状况，立即跳高脱身，救自己和他人于水火之中~

甚至可以再脑洞大一点，对于这样一个帮助人来弹跳的喷气式背包，也许稍加改装就能帮助哪些身体不方便的人，让他们摆脱自己的轮椅，从而能更自由的活动。

所以你看，虽然只是一个小小的，不能真正让你飞起来的「竹蜻蜓」，可其中的一些想法倒的确让人受到启发，关于这款飞行器，官方并没有给出售价和发售时间，而且也没有给出续航时间和飞行高度，但如果真的发售，我倒是好奇是否能在国内城市随意使用。