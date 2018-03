孤独的空巢青年不必忧伤，那种感觉能激发“创造力”

许多研究显示,孤独感对人的身心健康影响巨大,其危害相当于酗酒或每天吸烟15支。但最新研究表明,孤独感也存在许多潜在好处,包括激发人的创造力、增强心理健康甚至提高领导能力。

克里斯汀·罗(Christine Ro)不太喜欢参加社交活动。因此每当社交计划被取消时,他会感觉暗自窃喜。克里斯汀宁愿在住处忙碌几个小时,甚至曾经参加长达10天的静修。他这样做不是为了冥想,而是为了能保持沉默。

所以,克里斯汀常被与作家安妮里·鲁弗斯(Anneli Rufus)联系在一起,她在《一个人的聚会:孤独者宣言》(Party of One: The Loners’Manifesto)中描述道:“当电视节目中的父母命令孩子们回自己的房间以示惩罚时,我感到很困惑。我喜欢自己的房间,站在锁着的门后面是一种享受。对我来说,真正的惩罚是要和表弟路易斯(Louis)一起玩快艇游戏。”

然而,克里斯汀这样的社会倾向往往被视为负面的。大量研究表明,在人口迅速老龄化的国家,社会隔离的危害正成为严重的公共健康问题,尽管有关“孤独流行病”的说法可能被夸大了。在英国,英国皇家全科医师学院称,孤独感和糖尿病带来的早死风险差不多。而保持积极的社会联系对认知功能、运动功能和顺利运行免疫系统都很重要。

▲图2:大量的研究显示,社会孤立有很大危害

这一点在极端社会隔离情况下表现得尤其明显。以被囚禁的人为例,比如在孤儿院里被虐待的孩子,被单独监禁的囚犯等,研究表明长期的孤独会导致他们陷入幻觉,并产生其他形式的精神不稳定症状。但这些都是严重的、非自愿产生的孤独感。对于我们这些喜欢独处时间的人来说,最新研究表明了一些好消息:无论是对我们的工作生活还是情感健康,孤独感都有积极的一面。

创意空间

一个关键好处是它可以提高创造力。加州圣何塞州立大学专注于研究创造力心理学的研究员格雷戈里·菲斯特(Gregory Feist),将创造力定义为具有创意和有用性两大关键要素的思维或活动。

菲斯特发现,通常与创造力相关的个性特征是开放性(对新思想和经验的接受能力)、自我效能感(自信)以及自主(独立性),第三个特征可能包括“缺乏对社会规范的关注”和“对独处的偏爱”。事实上,菲斯特对艺术家和科学家的研究表明,有创造力的人最显著的特征之一就是他们对社交的兴趣较小。

▲图3:与创造力相关的个性特征是独立性,它可能包括对独处的偏爱

其中一个原因是,这样的人很可能会花更多时间独自工作。此外,菲斯特还称,许多艺术家“试图理解他们的内在世界,以及他们试图通过艺术表达的内在的个人经历。”独处会让你对创造性的过程产生必要的反思和观察。

最近,布法罗大学的心理学家朱莉·博科(Julie Bowker)对这些观点进行了辩护,他主要研究了社交退缩行为。社交退缩行为通常分为三种类型:1)由恐惧或焦虑引起的害羞;2)回避,不喜欢社交;3)孤僻,主要来自于对孤独的偏爱。

博科和她的同事发表论文首次表明,一种社交退缩行为可以产生积极的影响。他们发现,创造力与孤僻有紧密联系。他们还发现,孤僻与攻击性无关,但与害羞和回避有关。这是很重要的,因为之前的研究表明,孤僻可能是无害的,而博科和同事的论文表明这实际上是有益的。博科表示,不爱交际的人很可能“有足够的互动,他们喜欢独处,但他们也不介意和别人在一起。”

▲图4:研究发现,不爱交际可能与更高水平的创造力有关

当然,这其中也存在性别和文化差异。例如,有些研究表明,与西方不爱交际的孩子相比,中国不爱交际的孩子有更多的人际和学术问题。博科还说,随着世界变得越来越全球化,这些差异正在缩小。

内向聚焦

不过,事实证明,独处不仅仅可激发创造力。人们普遍认为,领导者需要善于交际应酬,但这也取决于人们的个性。2011年的一项研究显示,在披萨连锁店,员工更被动而老板更外向的组合可以获得更高的利润。但在员工更积极主动的部门,内向型领导更有效。其中一个原因是,内向的人不太可能受到强烈个性和建议的威胁。他们也更愿意倾听。

与此同时,自古以来,人们就意识到隔离与精神集中之间的联系。毕竟,有宗教隐士传统的文化认为,独处对启蒙运动很重要。

▲图5:许多宗教认为,独处的时间非常重要

最近的研究让我们对其原因有了更好的理解。不爱交际的一个好处是,大脑的精神活跃度处于休息状态,它往往与独处的寂静相伴。当另一个人出现时,你的大脑会不由自主地对其进行关注。这可能是一种积极的分心,但它仍然属于干扰因素。

在没有这些干扰的情况下做白日梦会激活大脑的默认模式网络。在其他功能中,这个网络有助于巩固记忆和理解他人的情绪。自由的思维不仅有助于长期的专注,还能增强有关你自己和他人的感官意识。令人感到矛盾的是,当独处的时间再次到来时,独处的时间实际上会有所帮助。偶尔的注意力不集中最终会帮助集中注意力。

《安静:内向性格的竞争力》(Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking)一书作者苏珊·凯恩(Susan Cain)最近提出了一种深思熟虑和富有成效的孤独策略,她还是Quiet Revolution的创始人,这家公司提倡安静和内向的工作场所。

凯恩说:“如今,我们倾向于相信,创造力是在社交过程产生的,但实际上它需要持续的关注和深度关注。人类是如此地容易受到外界影响,当我们与他人在一起时就形成了社交,我们会自然而然地接受他们的观点和美学。要真正规划出我们自己的道路或愿景,我们必须愿意在某段时间内自动隔离自己。”

隐士健康

然而,有用的孤独和危险的隔离之间的界限是模糊的。菲斯特说:“对于任何事情,都有人能适应,有些人则不适应,这取决于他们的极端程度。如果有人停止关心别人,切断所有联系,这可能会导致对社会关系的病态忽视。”但创造性的独处与此绝不相同。

▲图6:保持独处可以激活大脑的一部分,它能帮助我们形成社会联系。

事实上,菲斯特说:“那些从不独处的人会面临真正的危险。除非你偶尔有独处的时间,否则你很难内省、自我意识以及完全放松下来。此外,内向的人往往拥有更少但更牢固的友谊,这与更高的幸福度有关。和许多事情一样,质量胜于数量。培养更稳固的关系而不需要用喋喋不休的声音填充你的生活,最终可能会对你更好。

因此,如果你的性格倾向于不爱交际,你不应该觉得有必要改变。当然,这是需要注意的。但只要你定期与社会接触,你选择自愿独处而不是被强迫隔离,你至少有几个好朋友,孤独对你的幸福或生产力有好处,你对适应这样的生活没有任何痛苦感觉。那么,你可以随意整理自己的社交日程,独处并不可怕。