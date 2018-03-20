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NASA继续从事老本行：新增12张深空天体图像

2018-3-20 11:09:25来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家3月20日消息 经常为大家带来全新壁纸的NASA这一次又为大家带来了新的壁纸，NASA已经为其令人惊叹的Messier深空天体哈勃图集增加了12幅图像。由于技术的进步，现在大家可以在线欣赏和下载由哈勃望远镜带来的最新深空天体图像。

这一次哈勃望远镜为大家带来的深空天体是法国天文学家Charles Messier在18世纪中期发现的。而现在人类可以通过天文望远镜为大家带来相当震撼的天体图片。

大家可以点击以下图片来查看未经压缩的原图，并且将这些全新的天体图片当成自己的壁纸。

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