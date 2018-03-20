世界上最后一头雄性北方白犀牛被实施安乐死

IT之家3月20日消息 国际环保组织野生救援（WildAid）称，由于健康状况“明显恶化”，世界上最后一头雄性北方白犀牛“苏丹”在3月19日被实施安乐死。在过去24小时中，“苏丹”的病情急剧恶化，无法行动，最终不得不选择以安乐死的方式让它安静的离开。

▲新华社“苏丹”资料图

据悉，45岁的“苏丹”健康状况严重恶化，其肌肉和骨骼已经退化，皮肤有很大的伤口，而且已经无法站立，肯尼亚奥尔佩杰塔自然保护区方面因此对它实施了安乐死。

犀牛作为最古老的物种之一已经在地球上生存了超过五千万年。现代犀牛在地球上生存了1500万年,在漫长的历史中，不少犀牛种群已经灭绝，目前世界仅存5种犀牛。

北方白犀牛是犀牛的一个亚种，曾经广泛分布于非洲中部乍得、苏丹、南苏丹和刚果民主共和国等地。但猖獗的盗猎和栖息地丧失，导致上世纪60年代到80年代之间大量北方白犀消失，到1984年，仅剩下15头。

“苏丹”是世界上最后一只雄性北方白犀牛。此前，它与最后两头雌性北方白犀牛一起生活在奥尔佩杰塔自然保护区。此前保护区曾让这些犀牛能够自然受孕、繁衍后代，但计划最终失败。现在唯一的方案是之前储存起来的北方白犀牛的精子与雌性犀牛的卵子结合，并植入白犀牛的子宫，但具有相当大的风险，费用预计高达900万美元。