人类能否定居火星？首先应建立火星自给自足栖息地

据国外网站北京时间3月21日报道，随着全球核危机不断加剧，SpaceX和特斯拉创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）呼吁全世界尽快采取措施，应对这种紧张局势，而他希望人类有朝一日能够在火星上建立定居点，以逃离有可能爆发核灾难的地球。目前，美国麻省理工学院（MIT）的一个团队就设计出“红杉森林”（Redwood Forest）——一种具有开放式穹顶的公共森林栖息地。这也让马斯克的梦想距离现实更近了一步。

在火星上建人类定居点

在德克萨斯州奥斯汀近期召开的西南偏南大会（South by Southwest）上，马斯克表示：“在火星上建立一个能实现自给自足的基地是非常重要的，因为一旦发生战争，火星基地距离地球十分遥远，人类在火星基地上比月球基地更有可能活下来。”

但是，成功定居火星都需要什么条件呢？美国宾夕法尼亚州立大学生理学和运动机能学副教授吉姆·帕韦尔齐克（Jim Pawelczyk）指出，虽然听起来有些疯狂，“但是美洲殖民化将是一个合理的类推。想一想詹姆斯敦（英国在美洲建立的第一个永久殖民地），它其实并不是特别理想的定居点，在那里进行殖民开拓看似有些失败。”

他还指出，在火星上建设小型哨所，是更现实的目标，但在火星上全面建造人类定居点，恐怕还需要至少一百年的时间。帕韦尔齐克曾是美国宇航员，曾搭乘“哥伦比亚”号航天飞机执行过STS-90任务。

尽管詹姆斯敦不是一个理想的定居点，但最终仍然在弗吉尼亚州建立起来，与火星相比，那里的环境相对适宜。南极洲提供了另一个更接近于未来人类火星基地构想的例证。当人类在19世纪末首次踏上冰冷的南极洲时——被称为南极探险的英雄时代——他们建造了一些简陋的研究站。从此以后，科学家和其他勇敢的探险者们开始在那些基地安营扎寨，但没有人建立永久性定居点。

当时既没理由这样做，也缺乏必要的技术条件——帕韦尔齐克认为这一道理同样适用于火星基地的创建。他说：“能否把一个前哨站变成殖民地，完全取决于人类生物学。从研究角度来看，这是一个我们刚开始探索的领域。因此，也许前哨站并不会从遗传角度维持物种发展，但它们能保持人文精神。”

依旧面临诸多重大挑战

当然，人类首先必须到达火星，要做到这一点，我们先要考虑宇宙射线和太阳活动产生辐射这样的基本问题。这种高速粒子会破坏人类细胞，最强烈的粒子会穿透太空飞船外壳。我们迄今并不清楚如此程度的太空辐射会对人体带来怎样的伤害，经历数乃至数年的太空探索后，会对眼睛、大脑等身体组织带来怎样的影响。帕韦尔齐克说：“在理解这些事情方面，我们真的还处于初期阶段。”

根据设计，“红杉森林”通过隧道将每个圆顶结构连接起来，未来可容纳1万人

美宇航局一直在研究太空环境对国际空间站上的宇航员产生怎样的影响，但国际空间站预计将在2024-2028年退役。麻省理工学院航空航天系博士研究生乔治·劳多斯（George Lordos）曾参与了一项研究，该研究在美国宇航局设计大赛中获得过第一名。他们的项目称为“玛丽娜（MARINA）”，即Managed, Reconfigurable, In-space Nodal Assembly的首字母缩写形式——可管理、可重新配置空间节点装置的意思。

根据他们的想法，“玛丽娜”就是在外太空建造一个空间站，它基本上就是一个商业实体（拥有豪华酒店房间），可以让不同的太空公司交换产品和服务，同时还有助于实现火星探索任务。

劳多斯说：“美宇航局不得不在2024-2028年让国际空间站退役，目前国际空间站每年花费约为40亿美元。如果‘玛丽娜’基地能够取代国际空间站，那么美宇航局就能成为它的客户，从而省下数十亿美元的资金。”劳多斯还指出，在人类将目光投向火星时，这种新型空间站还将减少开支。他说：“‘玛丽娜’基地将大大增加地球和近地轨道之间的太空飞行次数，还能让火箭发射运营商通过实践来学习。”

“红杉森林”穹顶栖息地

与此同时，劳多斯也参与了麻省理工学院的研究项目——“红杉森林”。该项目提出了人类在火星上建立定居点的构想。根据这个研究小组的设计模型，人类将生活在高尔夫球状的圆形结构之中，内部有森林栖息地，而火星上面的水冰、土壤和阳光，也为植物生长提供必要条件。

“红杉森林”的乳白色穹顶结构将拥有众多地下隧道，这些隧道会将每个穹顶结构连接在一起，并保护居民免遭陨石撞击、太空辐射和温度极端变化的影响。麻省理工学院博士后瓦伦蒂娜·苏米尼（Valentina Sumini）带领这支由不同学科研究人员组成的团队，设计完成“红杉森林”模型。她表示，目前他们正在研究如何建造这种穹顶结构的原型。

苏米尼说：“我希望在有生之年能够看到这种任务的上演。”考虑到火星表面已有大量人类生存所需要的资源，如水冰、二氧化碳和干冰等，它们可以用作饮用水、氧化剂和燃料，所以这并不是不切实际的想法。

虽然我们可以探索如何利用火星地形裂缝和其它特征，发挥自身优势以更好地实现人类探索任务，但生命在火星上存活的关键始终是技术。洛尔多斯说：“我们是偏重于技术的物种，我们可以通过发展技术使周围环境适应人体。”

帕韦尔齐克表示，例如，我们需要大量能量，“在小包裹中获得大量能量的最佳方法是使用小型核反应堆。除此之外，我们需要为每个人提供6-10吨的消耗品。”

这些障碍看上去都是难以逾越的，但劳多斯表示，记住人类迄今所取得的进步是非常重要的。SpaceX开发的可重复使用火箭就是一个典型例证。SpaceX自2011年以来就一直在努力研制可部分重复使用的火箭，使其不同于之前的轨道火箭。

劳多斯说：“这种火箭着陆和重复利用能力是完全的技术革新，就像美国西部首次开通铁路，或是高桅帆船为欧洲人探索新大陆提供保障一样。”他认为，我们人类正在经历着这样的历史转变。

他说：“可重复使用火箭将会开辟新的太空前沿，我们将不再是仅仅局限于一个行星的物种。”这是人类一直想做的事情的自然延伸。帕韦尔齐克表示，“我们总在探索还未掌握的东西。这种意识是人类与生俱来的本领，如果不是先天的，我们人类就不会散布在全球各地。”