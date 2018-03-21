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想做“翻译官”的机械手：掌握手语手指可逐个拼写字母

2018-3-21 22:31:52来源：网易科技作者：惜辰责编：骑士评论：

3月21日，据英国《每日邮报》报道，比利时研究团队为听障者研发了一种机械手，它可通过手语手势把词语表达出来。

由于Aslan项目研制的机械手采用了3D打印技术，这极大地降低了生产成本，仅需560美元。

任何人都可使用入门级的3D打印机制造Aslan机械手，这让世界各地的听障者更容易获得机械手的帮助。

它可理解书面文本和口语，并把这些信息转化为相应的手语。

机械手掌握的手语是“手指拼写”—— 一种通过单只手的不同手势把词语字母逐个拼写出来的手语。

研究团队称，机械手将在5年后推向市场，将来有一天使用者可把它放在背包里随身携带。

机械手原型工作时需通过一部电脑获取需转译的文本或语音信息。研究者通过局部通讯网向这部电脑输入信息。研究团队希望最终成品将是便携式的。

研究团队来自比利时的安特卫普大学。他们表示，最终目标是打造面部表情丰富的双臂机器人，它的脸部有助于传达复杂的语言。

听障者中有些人不懂手语，因此无法与他人沟通。Aslan机械手甚至还能用于教听障者手语。

项目主管兼安特卫普大学的机器人专家欧文·斯梅特（Erwin Smet）表示，这将改变听障群体的生活。在听障群体和现实世界之间确实存在鸿沟和障碍，Aslan机械手有助于减轻这种障碍。

研究团队使用一种特殊手套教机械手学习手语手势，该团队目前正在研究如何通过网络摄像头识别手势并进行反向翻译。

机械手拥有25个3D打印而成的塑料组件，并由16台电动机、3台电动机控制器、1部微电脑以及几个电子元件驱动。

机械手塑料部分的打印过程耗费139个小时，最终装配还需10个小时。

斯梅特指出，由于不需要手部的所有关节，研究团队总共设计16个关节。所有的研究工作由研究生完成，他们因此而获得了学习和设计的机会。

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关键词：机械手手语

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