科学家使用基因编辑技术酿造啤酒：口感更带劲

据英国《每日邮报》报道，加州大学伯克利分校的科学家们使用基因编辑技术来酿造啤酒，味觉测试发现这种不用啤酒花的特制啤酒比用啤酒花酿制的酒更带劲。为了实现这一点，研究者对酵母菌株进行基因改造并用于酿酒，结果成功模拟出用啤酒花酿制的口味。

查尔斯·登比（Charles Denby）发表论文称，酿酒过程使用啤酒花需耗费大量资源——大量的水、肥料和能量。1品脱（1品脱约合0.47升）啤酒需要多达50品脱的水。而且啤酒花价格昂贵。

登比希望利用自己研发的技术以更具可持续发展性的生产过程酿制优质啤酒。研究团队利用CRISPR技术来制造新型酵母菌株。CRISPR-Cas9是加州大学伯克利分校发明的一种相对低价的基因编辑工具。

登比及合作伙伴雷切尔·李（Rachel Li）把四种不同基因以及基因调控启动子插入工业啤酒酵母中。其中两种基因（芳樟醇合酶和香叶醇合酶）是某些酶的遗传代码，这些酶能够产生许多植物都拥有的香味。研究者取用了薄荷和罗勒的基因。其他植物（如橄榄和草莓）的基因具有芳樟醇合酶活性，不容易处理。

剩余两种基因来自酵母，并且可促进某些分子的生成。酿酒过程需要这些分子来产生芳樟醇和香叶醇——它们是啤酒花的组成成分。研究者把酵母、罗勒和薄荷基因、启动子和Cas9基因通过微小的、圆形的DNA质粒一同放入酵母中。

接下来，酵母细胞把Cas9基因转化为可在某些位置切割酵母DNA的Cas9蛋白。在那之后，修复酵母的酶把四个新基因和启动子结合起来。报告中解释道，“研究人员使用特别设计的软件程序获得合适的混合启动子用以生产芳樟醇和香叶醇，而且它们的比例类似于内华达山脉酿酒公司生产的商业啤酒中的比例。”