北方白犀牛最后的雄性死亡，这个物种还能延续下去吗？

3月22日消息，据Futurism报道，雄性北方白犀牛苏丹（Sudan）的生活堪称精彩绝伦：它是无数艺术作品中的主角，世界各国的著名女演员和国家元首都特意来看它，它甚至有自己的约会应用Tinder账户。

但在本周，45岁高龄的苏丹最终死亡。更令人感到悲伤的是，它是其所属亚种中最后活着的雄性。苏丹1973年出生时，研究人员统计北方白犀牛的数量还有500头。到20世纪80年代中期，猖獗的偷猎导致其数量锐减至30头。经过21世纪初的短暂复苏之后，北方白犀牛数量迅速减少，2007年仅剩8头，2015年为3头。

2009年，苏丹的饲养员把它从捷克共和国搬到了肯尼亚的奥佩塔(Ol Pejeta)保护区，希望那里更像它自然栖息地的环境，会促使苏丹繁殖。在最后的日子里，苏丹患上了与年龄有关的健康问题。于是，在3月19日，兽医做出了让他安乐死的艰难决定。

苏丹留下了两个雌性家庭成员，分别是女儿Najin和孙女Fatu。然而，这两头雌性北方白犀牛都不够健康，无法生育，它们现在是地球上现存的最后的北方白犀牛。一个亚种减少到两只雌性犀牛的地步，这对它的继续存在来说并不是一个好兆头。

然而，希望并没有断绝。研究人员在苏丹和另外4头雄性白犀牛死亡前，储存了它们的精子。他们认为，或许可以通过体外受精(IVF)的方式来繁育白犀牛后代。

首先，研究人员将用冷冻精子使雌性犀牛的卵子受精。然后，研究小组就可以使用雌性的近亲物种，即南方白犀牛作为代孕母亲。Najin和Fatu的卵子数量有限，所以这可能行不通。

但拯救这个物种还有其他选择。科学家们可能将北方白犀牛皮肤细胞转化为干细胞，让后诱导干细胞发育成卵子。如果它们来自Najin和Fatu，研究人员就会用同样的方式受精。

由于最后两只北方白犀牛是近亲，如果我们真的希望种群再生，我们就需要其他方法来使亚种多样化。干细胞的选择将有助于实现这个目标，因为科学家可以将任何死去的犀牛的样本转化为卵子或精子。

当然，所有这些过程都是非常昂贵的，每周期的花费在80万到1000万美元之间。

有些环保主义者认为，我们最好把钱花在其他地方。我们正处于一场大规模的物种灭绝之中，每天都有几十个物种灭绝。是什么让北方白犀牛如此特别，以至于我们需要将它从灭绝中拯救出来？

许多科学家认为，地球有个“生物多样性界限”。他们声称，基因多样性可以帮助地球应对变化。Stockholm Resilience Centre执行主任约翰·罗斯斯特罗姆（Johan Rockstrom）表示，物种太少，地球就会失去这种能力。最终，生物多样性的丧失可能危及人类在地球上的“安全操作空间”。然而其他研究人员认为，“生物多样性界限”的想法是个无稽之谈。他们认为物种的流失更多的属于“缓慢燃烧”模式，物种会随着时间的推移而退出生态系统。

所以，一方面，北方白犀牛的灭绝可能会让我们离“引爆点”更近一步，这将导致人类灭亡。另一方面，它可能会加速地球生态系统的灭亡速度。

无论哪种情况听起来似乎都不太好，但是如果不是北方白犀牛这样有魅力的物种促使人们真正行动起来，也许我们永远都不会找到正确的方向。