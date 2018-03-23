上海地铁首条无人驾驶APM线路通过试运营专家评审

IT之家3月23日消息 今天，上海地铁发布消息表示，上海首条全自动无人驾驶APM浦江线通过试运营专家评审。浦江线采用全自动胶轮路轨APM无人驾驶系统，这是这一制式城市轨道交通系统首次纳入上海地铁网络，与8号线终点站沈杜公路站形成了支线换乘方式。

IT之家小编了解到，APM系统在世界范围内有广泛应用，最大特点在于全自动运营，如法国雷恩APM地铁线、新加坡盛港线、阿联酋迪拜机场线、台湾内湖线等，以及国内的北京机场联络线和广州珠江新城APM均采用该制式运营。

APM浦江线工程始于8号线终点站沈杜公路站，止于汇臻路站，全长约6.7公里，全线设沈杜公路站、三鲁公路站、闵瑞路站、浦航路站、东城一路站、汇臻路站6座车站，均为高架站。

此外，国内首次使用APM300系统新型列车，采用全自动无人驾驶系统运行，使用最高等级模式运营，降低行车间隔、实现高频次发车，在提升运能的同时可进一步减少候车时间。列车运行由列车自动控制系统和监视系统运行车辆并保证安全。

据悉，上海地铁第一条线路上海轨道交通1号线于1993年5月28日正式运营，是继北京地铁、天津地铁建成通车后中国大陆第3个投入运营的城市。

截至2017年12月，上海地铁共开通地铁线路15条（1-13号线、16号线、17号线），磁悬浮1条，全网运营线路总长666公里，车站389座；6条在建线路，其中3条线路延伸（5号线、10号线、13号线）、3条线路新建（14号线、15号线和18号线）；14条在规划线路，其中4条线路延伸(1、5号线、13号线、18号线)、10条线路新建（19号线、20号线、21号线、22号线、23号线、24号线、25号线和嘉闵线、崇明线、机场线）。