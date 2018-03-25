神秘埃及法老头部雕像被发现：是名女法老

埃及中心为在斯旺西大学埃及学的学生提供了亲手处理埃及文物的机会，在埃及艺术和建筑模块最近的一次处理中，来自大学经典系，古代历史和埃及学系的Kenneth Griffin博士注意到，其中一件物品更加有趣。

该物体由两块不规则形状的石灰石碎片组成，这些碎石被粘在一起，被存放了二十多年。

可以明显看出一块石头正面描绘了一个人物的头部，不幸的是，这个人物的脸部缺失，还有部分风扇状的残骸，这个人物头顶上还有象形文字的痕迹，一块石头上还出现了眼镜蛇。

这个物品代表了一位古埃及的统治者，那么这个神秘的法老究竟是谁？这些残骸到底是从哪里来的？

埃及中心并没有记录相关的原始出处，但可以确定的是，它于1971年来到斯旺西，属于伦敦制药企业家Henry Wellcome爵士。这些碎片的厚度小于5厘米，明显从庙宇或坟墓的墙壁上移除下来的，背面的刻痕也印证了这一猜测。

经过五十多次对埃及的访问，格里芬博士很快认识到其与在新王国高处建造的代尔巴赫里（卢克索）哈特谢普苏特神庙内的浮雕类似，特别是，扭盔角头带和风扇状的装饰。

最重要的是，寺庙其他地方也证实了其头部上方的象形文字，使用了女性代词，这清楚地表明它就代表哈特谢普苏特。

哈特谢普苏特-赫雀瑟(意为最受尊敬的)，是古埃及第十八王朝女王(公元前1503年-公元前1482年在位)。

戴假胡须、身着男装、束胸宽衣、手执权杖、威严无比，这就是古埃及最有权力的女法老的一贯装束。极少有人见过她本人，她的真实相貌和她的传奇故事一样神秘。

哈特谢普苏特促进了埃及与邻国的商贸，使埃及在她执政的期间变得十分繁华富庶，哈特谢普苏特继而利用财富开始大规模建筑神庙，包括著名的底比斯的停灵庙(Deir el-Bahri)。