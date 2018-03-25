1500年前的墓葬遗址被发掘：儿童取心祭祀雨神

据报道，3月21日，一位考古学家在秘鲁北部发掘了一处有着1500年历史的墓葬遗址，并在这个地点发现了多达77处墓葬，它们属于前印加帝国的奇姆文化、萨利纳尔文化和维鲁文化的混合物。

这个墓葬遗址最开始由秘鲁北部的一位建筑工人发现。这位建筑工人在建筑地发现了47具古人的遗骸，其中包括至少12名儿童的遗骸。在发现了这些骨头之后，工人们通知了当地的考古学家。

考古学家对这个位置进行进一步发掘，在接下来的挖掘中，研究人员发掘了77座墓葬，部分骆驼骨头，以及一些来自前印加帝国的奇姆文化、萨利纳尔文化和维鲁文化的115艘船只。

研究人员发现，这12名儿童的胸骨遗骸上有伤痕，他们推测可能是有人试图打断他们的肋骨，以便取下他们的心脏的迹象。而这些儿童很可能被约1500年前的古吉穆文化所牺牲，取下心脏用来祭祀雨神。

据项目负责人考古学家Víctor Campa a León说：“除了这12名儿童的遗骸之外，我们还发现了一名被牺牲的新生儿。”据当地新闻机构报道，这个墓葬遗址的挖掘工作于2017年10月23日开始，预计将于2018年6月23日结束。

其实，人类社会用人祭祀神灵的墓葬遗址在此之前也有被发掘，考古学家曾在墓葬遗址中发现前印加文化、玛雅文化以及阿兹特克文化的祭祀受害者遗骸。