内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >科学探索>历史考古

1500年前的墓葬遗址被发掘：儿童取心祭祀雨神

2018-3-25 8:07:40来源：凤凰网作者：凤凰科学责编：马卡评论：

据报道，3月21日，一位考古学家在秘鲁北部发掘了一处有着1500年历史的墓葬遗址，并在这个地点发现了多达77处墓葬，它们属于前印加帝国的奇姆文化、萨利纳尔文化和维鲁文化的混合物。

这个墓葬遗址最开始由秘鲁北部的一位建筑工人发现。这位建筑工人在建筑地发现了47具古人的遗骸，其中包括至少12名儿童的遗骸。在发现了这些骨头之后，工人们通知了当地的考古学家。

考古学家对这个位置进行进一步发掘，在接下来的挖掘中，研究人员发掘了77座墓葬，部分骆驼骨头，以及一些来自前印加帝国的奇姆文化、萨利纳尔文化和维鲁文化的115艘船只。

研究人员发现，这12名儿童的胸骨遗骸上有伤痕，他们推测可能是有人试图打断他们的肋骨，以便取下他们的心脏的迹象。而这些儿童很可能被约1500年前的古吉穆文化所牺牲，取下心脏用来祭祀雨神。

据项目负责人考古学家Víctor Campa a León说：“除了这12名儿童的遗骸之外，我们还发现了一名被牺牲的新生儿。”据当地新闻机构报道，这个墓葬遗址的挖掘工作于2017年10月23日开始，预计将于2018年6月23日结束。

其实，人类社会用人祭祀神灵的墓葬遗址在此之前也有被发掘，考古学家曾在墓葬遗址中发现前印加文化、玛雅文化以及阿兹特克文化的祭祀受害者遗骸。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10