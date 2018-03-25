你还不知道HPV是什么，那边HPV疫苗已经卖断货了

从前，内地游客去香港主要有这么几个目的：迪士尼、血拼，以及买苹果产品。

后来，上海也有了迪士尼，中国内地也成了苹果首发名单中的常客，但免税港和汇率的优势，还是没能降低内地游客去香港购物的热情。

最近，除了iPhone、热门色号的唇膏和Lady M之外，抢手的港货又多了这么一样——HPV疫苗。

更神奇的点在于，在HPV疫苗还没有在内地正式上市之前，去香港接种固然是一条比较热门的线路；但当去年疫苗在内地获批上市之后，赴港打HPV疫苗反而出现了井喷现象，价格炒到万元的天价不说，现在更是一针难求，至少得等上好几个月才有货。

难道真是“人傻钱多速来”？

HPV疫苗突然就火了，还有了“一条龙”产业链

其实要说起来，可能很多人还不知道HPV到底是什么东西。

HPV（Human Papillomavirus）是指人类乳头瘤病毒，能够通过性行为进行传播，感染后可引发宫颈癌、外阴癌、生殖器疣等疾病，对人体健康（尤其是女性）危害极大。

根据世界卫生组织公布的数据，全球每年宫颈癌新发病例约52.8万例，而超过一半以上的病例因此而死亡。宫颈癌也因此成为继乳腺癌之后，威胁女性健康的第二大疾病。

好在，在医学专家的多年努力下，针对该病毒的HPV疫苗已经于2006年问世了。目前，很多发达国家和地区已经将HPV疫苗的例行接种纳入到了医疗体系之内。

然而在中国内地，无论是接种意识，还是从经济成本的角度来考虑，推广HPV疫苗都还处于一个比较早期的阶段。直到2016年7月，国家药监局才正式批准了两种HPV疫苗的上市。

大概在最近三年内，接种HPV疫苗突然在国内火了起来。以我身边的例子来说，一位因工作原因长期驻外的朋友甚至表示，如果可以的话，她想特意请假飞香港打针。友情提示，这位朋友在非洲。

而另一位在香港读博的朋友就更加“近水楼台先得月”了。她当时通过学校医院打的四价HPV疫苗，三针总共花费不到3000港币，这要比市场上的价格便宜不少。

根据最新的行情，现在香港市场上最流行的九价HPV疫苗，价格已经涨到了6000港币以上；有人甚至曾经花费了上万元，才打到了这“珍贵”的一针。

要知道，在去年5月的时候，九价HPV疫苗的价格还仅仅在3000港币左右；之后，疫苗差不多以每个月800港币的幅度飙涨。

有趣的是，这个香港HPV疫苗价格飞涨的阶段，恰好也是HPV疫苗在内地正式上市的时期。相较而言，无论是接种的难易程度，还是价格方面，内地明显都更有优势。但内地已批准上市的HPV疫苗为二价和四价。

相比国际上已经出现的九价疫苗，从防护的病毒种类来看，在内地接种有了很大的劣势。

二价、四价、九价HPV疫苗的区别用一位朋友的话来说，反正都要打，干嘛不直接打最好的呢。

但事到如今，最关键的问题已经不是打不打以及贵不贵了。

从去年年底开始，香港的九价HPV疫苗已经出现了“天价也难求”的现象。

不好意思，最近新针都暂停预约了。

在通过一位香港保险经纪的合作渠道询价之后，我得到了这样的回复。随着越来越多的内地游客去香港买保险，搭配接种HPV疫苗这样的医疗服务，已经成为了香港保险公司的一项揽客手段。

一般情况下，保险公司会有自己的合作医疗机构，方便在名额以及价格方面给自己的用户提供更多优惠。

当这种渠道都已经出现“断供”的现象时，说明市场上的疫苗真的是有点供不应求了。

不只是香港，现在很多国家的九价HPV疫苗都出现了短缺的现象。一位在韩国的朋友就告诉我，她最近想去打，但医院说至少要到今年9月才会有货。

九价疫苗缺货的现象，大概是从去年第四季度时开始出现的。当时，香港多家诊所都发出了九价疫苗断货的通知；而生产这种九价HPV疫苗的厂商默沙东（MSD）当时表示，由于公司网络被攻击，以及全球疫苗需求激增，导致供应链出现中断，可能要在（2017年）12月之后才会恢复供应。

一边是猛增的需求，另一边是供货量的短缺，用最简单的经济学原理来解释，也必然会得出“价格会水涨船高”的结论。在这样的情况下，一个专门帮人预约打针的“针贩子”行业就应运而生了。

这些拥有自己特殊渠道资源的“中间商”，在收取一定比例的服务费之后，可以为你提供从预约到打针的一条龙服务。听不懂粤语？没关系，我们有普通话专人服务，包您满意。

就在我被告知保险公司那里现在没有名额之后，一位“针贩子”就告诉我，他可以预约5月的九价疫苗，只不过价格要稍微贵一点。

5000给诊所，1888给我。交了定金之后这个价格就不会再变了。

他还说，如果觉得价格合适就赶紧定下来，“明天可能会更贵。”

如今，像这样的“针贩子”和中介机构越来越多，随便在网上一搜，就会出现各种宣传资料。而借由微信、微博等社交网络平台，以及之前老客户们的口耳相传，他们的生意也是红火到不行，赚得盆满钵满。

有网友就这么说过，现在还辛辛苦苦当什么代购啊，直接带人去打针就好了，轻松又赚钱。

到底有没有必要跑到香港打HPV疫苗？

在回答这个问题之前，我们可以先探讨一下，到底有没有必要打HPV疫苗。

从目前宫颈癌的发病率和死亡率来看，对这个疾病的防护肯定是有必要的。尤其是在医疗体系并不完善的发展中国家，情况就更为严峻。此外，目前市面上的HPV疫苗所能防护不仅仅是宫颈癌，还包括外阴癌、口咽癌、生殖器疣等疾病。因此不只是女性，如果有条件的话，男性也可以去选择接种。

不过需要注意的是，接种疫苗仅仅是疾病防护的重要手段之一。在现有的医疗条件之下，哪怕是接种了HPV疫苗，也不能保证可以完全免疫，更何况这个疫苗还有最佳接种年龄和有效期等限制条件，有的人还会在接种后出现不良反应。

根据香港卫生署提供的资料，目前的九价HPV疫苗可以防护约90%的HPV病毒，但保护期大约在9年左右；在接种后，仍需定期进行宫颈癌的筛检。

此外，最适合接种的人群，是尚未开始性行为以及从未感染过HPV病毒的年轻女性。而根据内地医疗机构的建议，二价和四价HPV疫苗的接种人群，年龄被控制在了20-45岁之间，尤其是二价疫苗，仅适用于9-25岁女性群体。

当然，如果是已婚或者年龄稍长的群体，仍然可以选择接种HPV疫苗来降低患病的风险。但考虑到防护效力以及成本问题，健康的生活习惯以及规律的体检也许才是更重要的。说到底，疫苗只是给你提供一种更强的防护，这并不意味着你就完全没有患病风险了。

有一些人可能以为自己打了疫苗就万事大吉，对体检和日常生活放松了警惕，最后反而增加了患病风险。这么一来，到底有没有必要去香港打HPV疫苗也就有了答案。

如果经济条件允许，当然可以选择去打，就当给自己多买了一份保险；条件不允许的，也不必盲目跟风（尤其是在目前价格虚高的状况下）。目前国内四价疫苗所能预防的四种HPV病毒，其实也已经覆盖了大部分的宫颈癌和生殖器疣等病变。

不过有一点需要注意的是，如果男士想要接种HPV疫苗的，可能就得去其他地方想想办法了。根据规定，国内很多地方目前并没有开放男士HPV疫苗的接种，具体可以咨询当地的医疗机构。

女性意识的觉醒？还是另一场跟风消费？

HPV疫苗的火爆，其实从一开始就或多或少地被打上了女性主义的烙印。就像网上流行的一拨拨爆款美妆产品一样，如果说曾经有的“女生必备口红”是为了表达那种对自我的取悦，那么送自己一针HPV疫苗，就跟报健身课程一样，是一笔值得的长期健康投资。

不得不说，随着受教育水平和经济条件的提升，当代女性的消费痛点确实比过去有了井喷式的增加。

会过日子、为别人奉献等“传统评价标准”虽然并未完全消弭，但成为独立自主的女性、“学会对自己好一点”，似乎才是一种在新时代女性群体中更受欢迎的生活方式。

的确，更广泛的社会参与度所带来的更强的话语权，让女性意识有了一次全新的觉醒。在这个女性自己会随身携带安全套、自己会给自己购买情趣用品的时代，用自己能够负担得起的商品来取悦自己、保护自己、投资自己，越来越成为人们的基本共识。

但如果从另一个角度来思考，当觉醒的女性意识和消费主义风潮纠缠在一起的时候，有些东西似乎又有点不太一样了。

越来越多的年轻女性不惜借各种消费贷，也要给自己买一件现时根本负担不起的“奢侈品”；当媒体和网络鼓吹各种“女性必备”，事实上只是为了“卖货”；有些人看到HPV疫苗很火，就不惜花高价也想赶快去打，其实对功效也只是一知半解……我们当然不能简单粗暴地把这全部归因于消费主义。

市场发展状况跟不上消费者需求的情况也时有发生，选择去香港打疫苗也是消费者的合理自我选择，但当一种消费开始出现“跟风”的迹象时，我们就不得不去思考它的必要性了。

就连前文中提到的那位保险经纪，都曾悄悄地跟我说，“现在香港的HPV疫苗价格，实在是涨得太离谱了。”这个状况，不知道会不会随着九价疫苗供应量的逐渐恢复，而有所缓解。

如果你也正考虑去香港打HPV疫苗，不妨再冷静考虑一下，尽量做出最优的选择。