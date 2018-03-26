太平洋“垃圾场”规模惊人，约等于8个陕西省面积大小

IT之家3月26日消息 最近几年海洋污染与垃圾问题相当严重，不少政府都开始关注海洋生态。调查机构Ocean Cleanup近期就对太平洋垃圾带进行了研究，发现太平洋健康状况十分糟糕。

经过勘测，Ocean Cleanup指出在夏威夷与美国西岸之间的海域因为洋流而堆积了大量飘浮的海洋垃圾，这次调查他们调用了飞机和最新的勘测技术，结果发现这个地区的垃圾面积达到160万平方公里，区域内最少有79000吨垃圾。可能通过数字你无法直接对它的体量有所感知，举例来说我国的陕西省面积约为20.6万平方公里，这意味着这些垃圾足有8个陕西省那么大。

而这些垃圾中99%都是塑料或其衍生的物品，其中，废渔网就占了46%，还有46%是各种大型塑料废弃物，有水桶、牙刷、塑料瓶等，这些庞大的垃圾带成了无数过往海洋动物的阻碍，一旦被渔网或塑料废弃物缠上，他们就动弹不得。

为了唤醒人类保护地球的意识，美国的“塑料海洋基金会”在去年曾经向联合国递交申请，要求将“太平洋垃圾带”列为新国家。其实海洋垃圾虽然看起来离我们很远，但是据了解其实早已有很多污染物通过“微塑料”的形式进入到人体，这些颗粒的直径小于5毫米很容易被人类吸收，未来人类或许会组成垃圾清理小组去拯救太平洋的生态，但我们也应该做好源头处理，将垃圾分类、不乱丢垃圾，让垃圾到它该去的地方。