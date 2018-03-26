NASA天文学家：“是否存在外星生命”本世纪见分晓

据《每日邮报》北京时间3月26日报道，著名天文学家吉尔·塔特（Jill Tarter）声称，本世纪人类将发现地外生命。塔特是1997年上映的《超时空接触》（Contact）电影女主角的原型。

塔特在佛罗里达科技大学举办的跨文化管理峰会上发言时表示，在2100年之前，外星生命是否存在的问题将得到回答。

塔特是美国航空航天局搜寻地外文明（Search for Extraterrestrial Intelligence，以下简称“SETI”）项目研究主席，职业生涯的大部分时间都贡献给了外星生命的搜寻，其中包括帮助建立了“艾伦望远镜阵列”（Allan Telescope Array），搜索外星生命迹象。

图：塔特1992年在NASA拍摄的照片（左）和福斯特扮演的角色（右）

塔特在上周六的会议上发言时说，“我认为本世纪我们将在地球之外发现生命。”

她声称，尽管目前在搜寻外星生命迹象方面投入了大量资源，人类还只是搜寻了浩瀚宇宙中很小的一部分，“太阳只是银河系中的4000亿颗恒星之一，而银河系只是浩瀚宇宙中约2000亿个星系之一。”

塔特称，搜寻外星生命可以通过寻找外星生命留在行星和卫星上的生物标记实现，“我们可以这样发现外星生命：我们在太阳系的行星和卫星上发现生物标记，在我们探索的太阳系中发现人工产品，在遥远的系外行星的大气层中发现生物特征。我们可能还可以探测科技文明的产物：科技特征。我们可能在21世纪回答地球之外是否存在生命的问题，很长很长一段时间以来，我们对此一直有疑问。”

图：塔特在艾伦望远镜阵列前

她解释说，仅仅在她这一生中，技术就有很大幅度进步，天文数据出现快速增长。她开玩笑地说，“在我读书时，我们知道太阳系中有9颗行星，但后来就少了一颗。”

她的SETI的计划是，筹集足够的资金升级艾伦望远镜阵列——由她帮助建造，目的是搜寻外星人的蛛丝马迹。

艾伦望远镜阵列2007年完工，对地球附近的2万颗恒星进行观察。

塔特还在为激光SETI项目筹集资金，该项目将在位于加利福尼亚州圣何塞的利克天文台建立一个原型系统。

她希望在全球建造一系列相机，对宇宙进行观察，搜寻外星生命的蛛丝马迹。她说，“我们可以在全球12个地点部署工作在可见光和红外光波段的相机，能覆盖整个天空，进行全天候观察，观察是否会出现明亮的闪光，以及快速无线电暴等其他现象。我对这一项目感到激动。”