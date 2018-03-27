首例虎鲸杀婴事件：同谋竟是其46岁的母亲

北京时间3月37日消息，据国外媒体报道，近日，科学家披露了一起虎鲸谋杀案，而罪犯的同谋竟然是其46岁的母亲。

在加拿大西部温哥华岛附近海域，展开了一场激烈的虎鲸追逐。附近虎鲸实验室（OrcaLab）的研究人员观察到，一头雄性虎鲸和它的母亲追逐并劫持了一头虎鲸幼崽，时间将近3个小时，并最终将其溺死。

目睹这场杀婴事件的海洋生物学家称，这是“第一次有记录的虎鲸杀婴行为”，而且是除人类之外“唯一由成年雄性与其母亲合作杀婴的案例”。相关研究的结果发表在3月20日的《科学报告》（Scientific Reports）杂志上。在类似警方报告的论文中，研究人员描述了这场可怕事件的经过，并分析了事件发生的原因。

加拿大西部温哥华岛附近海域出现了一场激烈的虎鲸追逐，研究人员对其进行了长达5个小时的追踪观察。

“案情”经过

2016年12月的一个早晨，虎鲸实验室的海洋生物学家通过水下收音器发现了一些奇怪的虎鲸叫声，似乎预示着什么。由三名科学家组成的小组展开了调查。

研究人员开船来到叫声的来源处，发现三头虎鲸（年龄分别是2岁、3岁和13岁）正在以接近17公里的时速游向附近的家族成员。其中一头较年幼的虎鲸已经受伤，血液从尾叶上的伤口往下流，还可以看到它身上有许多新鲜的牙齿印。在三头虎鲸身后，一头成年雄性虎鲸（约32岁）和它的母亲（约46岁）正紧追不舍。

三头虎鲸很快与家族的其他成员汇合，其中有它们的母亲，一头28岁的雌性虎鲸，还有它的另外几个孩子，包括一头刚出生不久的虎鲸幼崽。这一家虎鲸开始一起向西游去。然而，穷追不舍的虎鲸母子很快就追上了它们。

“我们观察到猛烈拍打海水等反常举动，似乎是在进行一场捕食，”研究者写道。这些虎鲸在海面上钻来钻去，混杂着鲜血的海水四处飞溅。几分钟之后，可以清楚地看到那头刚出生的幼崽没有和母亲一起浮出水面。

研究人员很快就发现那头成年雄性虎鲸游动时嘴里就叼着虎鲸幼崽。“可以看到它的嘴里叼着新生幼鲸的尾叶，而幼鲸的身体整个垂在它的下颚下方，”研究人员写道。

被夺走幼崽的虎鲸母亲拼命地追赶雄性攻击者，而后者身上也有了刚被咬到、正在流血的伤口。忽然间，雄性虎鲸的母亲也加入了这场争斗，46岁的它把自己挡在28岁的虎鲸母亲身前，阻止它的追赶。

最终，成年雄性虎鲸和它的母亲在劫持了新生幼鲸3个多小时之后，终于带着它潜入深水，将其溺死。

一头28岁的虎鲸母亲为了保护刚出生不久的幼崽和一对虎鲸母子展开搏斗。

为什么要杀死幼鲸？

研究人员指出，尽管杀婴行为在自然界中很少被观察到，但灵长类、食肉目、啮齿类和海豚等动物都会时不时出现这种行为。在一些较大的社会性动物群体（特别是雄性较少、雌性较多的群体）中，有时会出现年幼动物被母亲以外的其他雌性杀死的现象，这可能是雌性为了增加自己生育后代的概率。不过，最为常见，而且记录最多的是雄性动物的杀婴行为，尤其是在哺乳动物和智力较高的动物群体中。

目前科学家还没有完全弄清楚动物杀婴行为背后的动机，但最广为接受的一个理论认为，雄性动物杀死雌性后代的目的是为了使其停止哺育行为，从而可以更快地再次交配。换句话说，这些“罪行”都是性驱动的。

“在这些例子中，杀婴不仅是为了创造交配机会，而且能将雄性竞争对手的后代从基因库中去除，”研究人员写道。这一假说或许能解释成年雄性虎鲸在该事件中的动机，但为什么它的母亲也参与其中？虎鲸实验室的研究人员表示，成年雄性虎鲸与母亲一起活动并合作捕食的现象并不罕见，特别是在母亲超出了生育年龄的情况下。

“过了生育期的雌性虎鲸可以通过分享生态知识和猎物来增加成年儿子的存活率，”研究者写道。这头46岁的虎鲸母亲之所以这么做，或许是为了让儿子能与失去幼崽的雌性虎鲸成功交配，从而将自己的基因也传递下去。对于这起虎鲸杀婴案的其他细节——包括被杀幼鲸的父系血统等——还在调查之中。