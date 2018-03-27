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世界大学生超算竞赛决赛队伍出炉：清华等多支队伍晋级

2018-3-27 13:25:00来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月27日消息  ASC 2018学生超级计算机挑战赛决赛队伍于2018年3月20日宣布。入围的20支队伍包括清华大学，上海交通大学，浙江大学等多所名校。决赛将会在2018年5月5日至9日在南昌大学进行。

ASC 世界大学生超级计算机竞赛（ASC Student Supercomputer Challenge）是由中国发起并组织的比赛，并得到了亚洲及欧美相关专家和机构支持，旨在通过大赛平台推动各国及地区间超算青年人才交流和培养，提升超算应用水平和研发能力，发挥超算的科技驱动力，促进科技与产业创新。大赛迄今已连续举行7届，共吸引了全球超过5500名大学生参赛，是目前全球规模最大、参与人数最多的大学生超算赛事，ASC18由亚洲超算协会、浪潮集团、南昌大学联合举办。

在南昌大学的最后一轮决赛中，包括匈牙利米什科尔茨大学 ，德克萨斯A＆M大学和香港浸会大学在内的20所大学将进行角逐。20名决赛队伍将设计和制造高达3000瓦的超级计算机，解决人工智能阅读理解中的难题，并将RELION优化作为诺贝尔获奖的低温电子显微镜的核心应用，并利用CFL3D，HPL和HPCG。  除了上海交通大学，清华大学和中山大学等传统知名大学之外，还有6支优秀的新队伍首次进入ASC决赛。其中之一是上海理工大学，在前期总决赛中，人工智能阅读理解的预测准确性优化领先，并在惊人的创新和总得分初赛中排名第一。传统上强大的团队也表现出不同寻常的能力。国防科技大学在RELION中是最好的，它通过优化原始代码来实现几倍的效率。  微软的AI阅读理解任务被选为ASC18总决赛的“e奖计算挑战奖”。这项任务要求入围者使用他们自建的超级计算机，并使用CNTK深度学习框架，利用最新的超级计算技术（与MS MARCO数据集一起），独立开发阅读理解和“问答”算法，实现查询的准确机器答案。

 此外，三维重建算法RELION（获得2017年诺贝尔化学奖的低温电子显微镜技术的核心应用）将继续成为决赛的热门话题。最近宣布的决赛另一个新话题是NASA著名的流体动力学软件CFL3D。  ASC18组委会成员，浪潮集团总经理刘军表示：“超级计算的重要任务之一就是解决人类共同面临的重大问题，这是大赛想要传递给参与者的主要信息。”

入选决赛20支队伍如下

上海科技大学Shanghai Tech University  　　

上海交通大学Shanghai Jiao Tong University  　　

青海大学Qinghai University  　

浙江大学Zhejiang University  　　

香港浸会大学HongKong Baptist University  　　

国防科技大学National University of Defense Technology   　　

北京航空航天大学Beihang University  　　

太原理工大学Taiyuan University of Technology  　　

中山大学Sun Yat-sen University  　　

华中农业大学Huazhong Agricultural University  　　

台湾清华大学National Tsing Hua University  　　

福州大学Fuzhou University  　　

东南大学Southeast University  　　

德国埃尔朗根-纽伦堡大学Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg  　　

俄罗斯圣彼得堡国立大学Saint Petersburg State University  　　

匈牙利米什科尔茨大学University of Miskolc  　　

泰国农业大学Kasetsart University  　　

美国德州A&M大学Texas A&M University  　　

清华大学Tsing Hua University  　　

南昌大学Nanchang University

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关键词：超级计算机ASC2018

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