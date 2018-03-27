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SpaceX猎鹰9号曾把电离层打了个大洞：或导致GPS出错

2018-3-27 14:08:59来源：凤凰科技作者：箫雨责编：远洋评论：

据《财富》杂志北京时间3月27日报道，2017年，美国太空探索技术公司(SpaceX)在航天领域“兴风作浪”，发射的火箭超过了俄罗斯。与此同时，SpaceX还在大气电离层打了一个洞。

科学家已经确定，SpaceX在去年8月24日发射“猎鹰9号”时把电离层打了一个近560英里(约合901公里)宽的洞。电离层是地球大气层被太阳射线电离的部分，从离地面约50公里开始一直伸展到约1000公里高度的地球高层大气空域。

火箭在发射时并不是脱离地球引力垂直飞向空中，其飞行轨迹一般呈现曲线状，在距离地面大约80公里至100公里的高空以接近平行于地面的方式飞行，这使得火箭能够比垂直飞行运载更大、更重的载荷。

在去年7月执行福尔摩沙卫星-5号发射任务时，SpaceX的“猎鹰9号”火箭运送的是一颗重量只有475公斤的地球观测卫星。对于猎鹰9号来说，这是一个较轻的载荷。

由于卫星足够轻，猎鹰9号几乎垂直进入太空。这导致猎鹰9号的助推器和二级火箭制造出了圆形冲击波，把电离层的等离子体钻出了一个大洞。这个宽为559英里的大洞持续了近三个小时。

有何后续影响？

猎鹰9号制造的这个大洞只是临时的，但是随着商业火箭把越来越多的卫星送入轨道，电离层遭到的破坏将会越来越多。2017年，私人航天公司获得了39亿美元的私募投资。到2040年时，航天业的规模预计将达到近3万亿美元。

科学家称，航天业发展和越来越多的火箭穿过大气层造成的后果之一就是：全球定位系统(GPS)可能会出错。当猎鹰9号的二级火箭在电离层燃烧等离子体，并在发射大约13分钟制造了这个临时洞后，GPS程序很可能会出现大约1米的误差。

中国台湾国立成功大学地球科学系教授林建宏称，火箭发射就好比一次小型火山爆发，在中高层大气释放能量的方式堪比磁暴。

目前，单一火箭发射对地球的影响依旧无关紧要，但是随着太空技术继续发展，这种影响将会增大。“由于可重复使用火箭降低了成本，人类将进入一个火箭发射越来越平常，越来越频繁的时代，”林建宏表示，“同时，人类正在开发性能更强的火箭，把物资送往其它星球。这两个因素对中高层大气的影响将会逐渐增多，这值得关注。”

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关键词：SpaceX猎鹰9GPS

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