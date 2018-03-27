紫金山天文台新发现的近地小行星今晚飞掠地球

紫金山天文台（以下简称紫台）近地天体望远镜于2018年2月22日新发现的一颗对地球构成潜在威胁的近地小行星（PHA），2018 DH1，将于今晚18时18分（北京时间）在距离地球9.18个地月距离处飞掠地球。

▲发现2018 DH1时，该小行星正在飞近地球

2018年2月22日，紫台科研人员利用近地天体望远镜观测到一颗亮度为20等的移动天体，其运动速度为0.15度/天，立即将该目标信息上报到国际小行星中心，并发起亚洲-太平洋小行星监测网（APAON）对其进行跟踪观测。通过对该目标的全球联合跟踪观测，于2月25日被确定为一个新的PHA，并予以2018 DH1的国际临时编号，该目标确定后已被美国金石雷达（Goldstone）列为观测对象。这是紫台发现的第17颗近地小行星和第3颗PHA。

2018 DH1是一个阿波罗（Apollo）型PHA，其轨道半长径为2.10天文单位（约3.15亿公里），偏心率为0.60，轨道周期为3.04年，绝对星等为21.1等，与地球的最近轨道距离为0.014天文单位（约210万公里），今晚18时18分从距离地球最近的位置飞掠时的视星等可达15.8等。

近地天体望远镜随后的跟踪观测发现该小行星以约5小时的周期在自转，这对于进一步研究该小行星的形状等信息具有重要意义。

▲近地天体望远镜跟踪监测2018 DH1

▲2018 DH1的自转周期为4.9986小时

今年2月我国作为正式成员加入了联合国批准成立的国际小行星预警网（International Asteroid Warning Network，IAWN）。紫台近地天体望远镜作为我国该领域的主干设备一直致力于近地天体的观测研究，在国际近地天体监测研究领域中有一定的国际地位，相关观测研究为我国系统开展近地天体监测预警奠定了坚实的基础，也为我国将要开展的小行星深空探测提供了地基观测保障。

这项研究工作得到了中国科学院天文财政专项、国家自然科学基金（批准号：11633009,11661161013,11503090,11273067）等项目和中科院行星科学重点实验室的资助。