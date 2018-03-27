波音787-10首发交付，新加坡航空成功集齐三款梦想客机

在经历了长达900小时的试飞实验后，今年年初，美国联邦航空局（FAA）给波音787-10，也就是波音787家族的第三款机型颁发了型号认证修订证书，从而使其可以顺利投入到商业运营中。而现在三个多月过去，第一架要被投入到商用的787-10客机也顺利走出北查尔斯顿工厂，成功的交付到新加坡航空（新航）手上。

作为波音787家族三剑客之一，787-10虽然与787-8和787-9拥有相同的翼展和机高，但延续了787系列不断加长的传统，它的机身拉长到了233英尺（68米），全经济舱布局下最大载客量达到440名，比787-9高出了14%，而交付到新航手中的那架787-10客机已经根据需求调整到了36个公务舱加301个经济舱的布局，足够适应客流较大的航线执飞。

而在增加了载客量并且机身体积加大后，虽然波音787-10与前两代同样搭载了罗罗瑞达1000 TEN发动机（客户可根据自己需求选择通用电气GEnx-1B发动机），并且使用了更为先进的轻质复合材料打造，但它的最大燃油容量与之前的787-9同为138,898L，所以满载6430海里（11,910公里）的航程表现还是让波音787-10成为目前787系列三代产品中航程最短的机型，而这一标准也落于它的直接竞争对手A350-900之后。

但波音表示787-10本就不以高航程能力自居，他们打造这款客机是为了能够有效的降低航司经营成本，而在进行试验对比后可以发现，标准两级座舱布局下，最大载客量330人的787-10经营成本要比325座的A350-900低了8%左右，燃油也有9%的节省，所以波音787-10是目前最省油的中远程喷气客机，而正是如此优秀的经济性，才会让新加坡航空和阿联酋航空等一线航司在这架客机诞生之初就火速下发订单。

新航为这架新客机付出了3.26亿美元，这架客机将会在今年5月份执飞新加坡-大阪和新加坡-珀斯航线，而在正式投入商业应用之前，新航将会先在飞往曼谷和吉隆坡的一部分航班上培训相应的机组人员。在此番首发交付完成后，新航成为了全球首家运营所有787梦幻客机的航空公司。要知道新航在1972年就购买了波音747客机，是第一家与波音进行深度合作的东南亚航空公司，所以他们能够拿下首架波音787-10也并不奇怪。而在他们的订单上，还有48架波音787-10以及20架波音777-9客机等待交付，不过777系列订单要等到2021-2022财年才能得以开始交付。

贺新总喜提爱机波音787-10。

新总与波音合作数十年，通过自己努力喜提爱机波音787-10，航司新领袖，左手777，右手787，它热情大方，青春洋溢，买下大飞机，就是为了能让大家都有位置坐（顺便给自己省钱）。