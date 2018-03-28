韦伯太空望远镜发射再推迟至2020年，已花70亿美元

3月28日消息，据国外媒体报道，美国航空航天局（NASA）日前表示太空天文望远镜詹姆斯·韦伯（James Webb）的发射时间推迟至2020年。

据悉，韦伯太空天文望远镜是继哈勃退役之后世界上最大的太空天文望远镜，原定于今年发射升空，据美国航空航天局称在轨运行后人类有望借助其发现外星生命。去年秋天官方宣布发射推迟至2019年，而日前美国航空航天局再次宣布韦伯在2020年之前不会发射升空。

迄今为止，这颗庞大的太空天文望远镜耗资已经超过70亿美元，工作人员称需要更多时间来组装和测试韦伯太空天文望远镜。

已经耗资超过70亿美元的韦伯太空天文望远镜被认为是哈勃太空天文望远镜的继承者。

美国国家航空航天局及其合作伙伴欧洲航天局将共同努力确立新的发射日期。

一旦新的发射日期确定后，美国航空航天局表示再次对这部太空天文望远镜进行成本估算。

工作人员表示，总开支可能超过国会设定的80亿美元计划上限。迄今为止美国航空航天局已经向韦伯太空天文望远镜投入了70亿美元。韦伯太空天文望远镜被称之为一种“时间机器”，可以帮助人类解开宇宙的奥秘。这部望远镜将用于捕捉135亿年前诞生于早期宇宙的第一批星系光，并对太阳系内恒星，系外行星以及太阳系内卫星和行星的起源。今年1月，这部望远镜在约翰逊航天中心的一个巨型真空室中成功进行了测试，确保其能够在太空中发挥作用。韦伯望远镜经历了长达100天的低温测试，温度下降到冰点以下数百度，以确保它在极端寒冷的环境下能够正常工作。

时任太空望远镜项目负责人比尔·奥克斯（Bill Ochs）指出：“这次测试的成功完成对于韦伯太空天文望远镜JWST来说是一个非常重要的里程碑。”

“它测试了望远镜中各种科学仪器的校准，望远镜的图像质量以及验证了望远镜的热性能”，他如是指出。

他说，我们现在已经证实，美国航空航天局及其合作伙伴拥有一部出色的望远镜和一套丰富的科学仪器。

根据美国国家航空航天局的报告，为了探测远处物体的红外光，望远镜必须保持低温状态。

韦伯太空天文望远镜及其大部分仪器的工作温度大约为40开尔文，也就是约为零下387华氏度（零下233摄氏度）。在去年进行的额外测试中，工作人员还测试了望远镜的18枚金色主镜片，以确保它们像一面镜子一样平整光滑。

当飓风“哈维”袭击德克萨斯州海岸时，相关测试甚至仍然在照常进行。在室内，研究小组使用热传感器和专用摄像头监测望远镜，以跟踪每个部件移动时的温度和物理位置。

奥克斯指出，“经过15年的规划和室内制造，数百小时的风险降低测试，超过90天的连续测试以及低温测试，韦伯太空望远镜在超过100人的共同努力下取得了非凡的成功。”

7月20日，工程师们在测试室抽真空后开始冷却。这个过程大约需要30天;那么望远镜又在低温稳定状态下保持了30天。9月27日，研究小组开始将测试房间重新加热，然后再次抽成真空。

然后在11月18日，他们打开了测试室的门。

韦伯太空望远镜低温测试项目经理乔纳森·霍曼（Jonathan Homan）指出：“我们是一支人员来自全国各地的综合团队，能够在我们的测试房间内创造出深空环境，并确保韦伯能够完美无瑕地完成任务，观测到宇宙中最偏远的角落。”

“我期望（韦伯）的成功，因为它在发射后将前往第二拉格朗日点，探索太阳系以及其他星系的起源，并有机会改变我们对宇宙的认知理解。”