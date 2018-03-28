人一年平均会“产出”多少粪便？相当于成年熊猫体重

北京时间3月28日消息，据国外媒体报道，一个人的成就通常需要数年或数十年的积累，而有些东西积累起来也很可观，比如——屎。

不同人一生中排出的粪便量会由于年龄、体重、饮食结构、锻炼情况和其他因素而有很大差别，但如果平均而论，一个普通人一生中会“产出”多少粪便呢？

排便是大多数动物日常消化过程的一部分；在食物和液体中的营养被吸收之后，废料便以尿液和粪便的形式排出。美国加州大学圣迭戈分校的医学教授金·巴雷特（Kim Barrett）称，在健康的情况下，人类的粪便含有大约70%的固体和30%的液体。尽管各人的排便习惯不同，但平均来说，男性和女性每天排便一次，产生大约400到500克粪便。

研究人员甚至确定了人们通常排便的速度：大约每秒2厘米。便秘——肠道蠕动不畅——会使人在洗手间里待更长时间，并且感觉非常不适。然而，美国佐治亚州佐治亚理工学院机械工程和生物学助理教授胡立德（David Hu）和博士研究生Patricia Yang的研究结果显示，无论体型大小，哺乳动物的平均排便时间都差不多：约为12秒。导致这一现象的原因其实很简单，排便是每天都要做的“功课”，而屎又太臭了，会吸引捕食者。如果拉屎时间太长就会很危险。

当你把数年甚至数十年的“产屎量”加起来时，就可以估算出一个人一生的排便量了。如果每天排便大约400克，那一星期的排便量就大约为2.8千克。在一年里，一个人可以产生约145千克的粪便——比一只成年大熊猫的体重稍微大一点。

在一年里，一个人可以产生约145千克的粪便——比一只成年大熊猫的体重稍微大一点。

在美国，男性的平均预期寿命为76岁，女性约81岁。因此，一个活到76岁的男性一生中大约能排出11030千克的粪便，而81岁女性的排便量则约为11757千克。这么算来，女性一生中排出的粪便重量和3只成年河马的体重之和差不多。

近日，人类排便量的问题在阿拉斯加迪纳利国家公园和自然保护区变得尤为突出，使当地官方不得不采取行动。由于多年来游客们不受监管的排便活动，使北美洲最高峰迪纳利山上留下了大量粪便。据估计，从1951年到2012年间，山上遗留的粪便量达到69000到98000千克。

另一个令人不安的问题是，据联合国估计，全世界有45亿人没有能安全处理排泄物的家庭厕所。而且，每年有超过2亿吨人类排泄物没有得到处理，而在发展中国家，有超过90%的污水直接排入了海洋、湖泊和河流。

全世界范围内，至少有18亿人的饮用水源受到了粪便残留的污染；每一年，由于卫生条件恶劣导致的疾病爆发和公共卫生危机影响着数百万人，其中许多是儿童。不过，根据世界卫生组织和联合国儿童基金会的报告，通过改善获得清洁用水的渠道，推行更好的卫生习惯和公共卫生措施（包括粪便的安全处置），将有效地遏制污染，每年可防止大约842000人死亡。