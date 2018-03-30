SpaceX猎鹰9号今晚10点发射：将运载10颗通信卫星

IT之家3月30日消息 北京时间今晚10:13，SpaceX将发射一枚已回收的猎鹰9号火箭，运送10枚铱星的通信卫星进入轨道。

SpaceX公司计划分八次完成铱星的通信计划，本次是八次中的第五次，此前四次总共运载了40枚卫星。根据该计划，SpaceX将在今年中完成该计划，届时将有总共75枚通信卫星被送上太空。

IT之家了解到，本次发射的火箭编号为B1041，是一枚经过认证的回收火箭。本次发射之后，该枚火箭将不再回收。此次发射本计划在当地时间29日进行，但是一些小故障将发射时间推迟到了今天。

IT之家感兴趣的朋友可以在SpaceX官网观看本次发射直播。