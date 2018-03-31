SpaceX成功发射一箭十星，回收整流罩再次失败

据CNBC网站北京时间3月31日报道，美国太空探索技术公司(SpaceX)在周五成功完成了今年的第六次火箭发射任务，使用二手“猎鹰9号”将第五批、总计10颗Iridium NEXT卫星送入轨道。

周五，SpaceX的“猎鹰9号”运载火箭从加州中海岸发射升空，现在累计已经把50颗铱星通信公司的下一代通信卫星送入轨道。周五的发射任务是SpaceX与铱星签署的更庞大合同的一部分，总计要将75颗卫星送入近地轨道。

当合同完成时，这一近地轨道卫星群可能将革新空中交通管制，缩短飞机的飞行距离，提供更多直达航线。

不过，SpaceX未能使用快艇“史蒂文先生”(Mr. Steven)回收火箭顶部的整流罩。这是SpaceX第二次尝试回收整流罩失败。今年2月22日，在猎鹰9号从范登堡空军基地发射后，SpaceX CEO埃隆·马斯克(Elon Musk‏)发布推文称，“回收船未能捕捉到整流罩，相差几百米，但整流罩完全坠入海中。”

图2：马斯克发推文称整流罩回收失败

马斯克在周五发布推文解释称：“使用GPS导航的整流罩翼伞发生扭曲，导致整流罩急速溅落在水中。未来几周将通过直升机跌落测试来解决这个问题。” SpaceX快艇后面有一个用来捕捉整流罩的大网。马斯克曾表示，如果使用稍大一些的降落伞，降低整流罩的降落速度，那么应该就能抓到它。对于周五的发射是否使用了新的整流罩回收技术的提问，SpaceX尚未回复。

马斯克曾指出，整流罩返回地球的速度大约是音速的8倍。“整流罩上面有推进器和导航系统，能够让它完好无损地穿过大气，然后打开翼伞。我们的回收船上可以说焊接了一个巨大接球手的手套，将尝试捕捉它，”他表示。

SpaceX在发射前已宣布，此次不会尝试回收一级火箭。SpaceX即将推出Block 5型猎鹰9号火箭，所以不必再回收这一枚。SpaceX这次使用的是一枚二手火箭，后者曾在2017年10月的Iridium 3发射任务中使用过。