IBM预言：量子计算5年内成主流，同时新安全技术问世

据国外媒体CNBC报道，量子计算成为主流？这听起来不大可能，但IBM认为这可能会在5年内发生。

该技术是IBM预测将改变世界各地生活的五项技术创新之一。以下是IBM所预测的五项技术创新以及它们的意义：

量子计算成为主流

今天出售的计算机，也被称为经典计算机，在解决某些问题时能力有限，尤其是涉及到大规模计算的任务。

量子计算机可以用来弥补这一鸿沟。

“在过去的5年里，IBM已经在这些新技术上投入了380亿美元以上。”IBM亚太区公司董事长兼首席执行官哈里特·格林（Harriet Green）向CNBC表示。

“这些投资非常实在，现在就能够帮助改变企业。”

IBM的研究部门指出，各个行业才刚开始发现能够如何利用量子计算机。该公司预测，未来五年内，科技行业将发现量子计算机与传统计算机共用的第一个主流应用。

将商品链接到区块链

供应链如今已经变得极其复杂，跨越不同的国家，且涉及多方。然而，区块链技术的使用，可使得供应链内的数字交易变得更加安全可靠。不过，采用密码保护的记录保存系统并不能防止篡改实体产品。

因此，IBM的研究人员正在研究加密锚，该数字指纹的形式可以是微型计算机，比盐粒还小，又或者是光学代码。加密锚可嵌入实体产品中，并与区块链链接，进而证明实体产品的真实性。

其他的公司也在为黄金等特定商品研发类似的产品。

不会过时的安全技术

随着量子计算机时代的临近，现代的加密协议将无法保护数据：量子计算机能够克服极低的概率，侵入系统获取加密数据。

这是IBM提出格密码学能够派上用场的地方。该技术将数据隐藏在被称为格的复杂数学问题当中，那些问题即使是量子计算机也难以破解。但是，它不仅仅是保护数据安全。

目前，加密数据在使用时必须要先解密，因此会将数据暴露给潜在的黑客。而新技术可以让用户访问安全数据的同时，还能够避免数据被恶意分子窃取。

格林向CNBC表示，有了格密码学，我们今天看到的黑客入侵可能会成为历史。

由AI驱动的机器人显微镜

浮游生物对其所处的水的变化极为敏感。通过研究浮游生物，科学家可以获得有关海洋、湖泊和河流状况的实时数据。然而，科学界面临两个问题：对那些生物体知之甚少，以及目前样品需要收集并送往实验室。

因此，为了推动这一领域的研究，IBM正在开发由人工智能驱动的小型机器人显微镜，方便科学家将其置于水中来观察浮游生物的自然栖息地。AI技术让该机器人能够解读所收到的数据，以及实时提醒研究人员任何异常的行为。

“无偏见的”人工智能

AI系统非常依赖于被拿来培训它们的数据。如果那些数据包含任何的偏见，那么AI系统与现实世界的联系就没那么紧密了。

IBM认为，通过开发可以判定公平性的独立评价系统，可以创造出“无偏见”的AI程序。借助这种技术，人工智能能够变得更加可靠，进而引导人类更好地做出决策。