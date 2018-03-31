在太空中种植蔬菜不是梦，空间站宇航员们正在尝试

据福布斯杂志报道，2018年4月2日，美国太空探索技术公司SpaceX的“龙飞船”（SpaceX Dragon）将向国际空间站(ISS)提供第14次补给。在猎鹰9号火箭的支持下，它将给国际空间站上的宇航员们带去物资补给以及科研设备。此次任务的科学研究之一是进一步研究如何在太空中种植蔬菜。

在过去的三年里，宇航员们使用蔬菜生产系统(Vegetable Production System)在太空种植作物。蔬菜生产系统是国际空间站上的一种植物生长设备，可用于种植蔬菜(生菜、西红柿等)为宇航员提供源源不断的新鲜食物。蔬菜生产系统也用于科学研究目的，科学家们想要确定植物的感觉、发育和对重力的反应，然后收获并食用。美国宇航局的科学家们还说，在太空中种植植物也可以帮助他们了解如何改善地球上的作物生产。

在蔬菜生产系统中，种子被插入圆形容器的软表面上，它被称为“植物枕”。然后，宇航员用注射器将水注入植物枕中。之前的蔬菜实验表明，在水和氧气有规律的供应下，有些植物比其他植物发育得更好。但是在最新任务中，蔬菜生产系统实验采用了一种新的方法，即通过被动轨道营养输送系统(PONDS)将营养输送到植物中。这是一种新的植物生长系统，旨在通过浇水和保持植物的根结构来促使植物生长。

美国宇航局研究科学家霍华德·莱文(Howard Levine)在2017年设计并制造了一个PONDS系统原型。该原型机被发送给商业太空公司Techshot，用于微调后在国际空间站上使用。Techshot委托消费者食品容器公司Tupperware创建了一个新系统，该系统将取代以前任务使用的植物枕。Tupperware和Techshot开发了新的半水培系统，它需要更少的人员维护。

PONDS使用吸水垫，而不是植物枕，通过水库系统将水吸到种子和根部。水库系统在PONDS水库中被动地将水均匀地分散到每个植物缸中(而不是用注射器将水注入到植物枕)。这就创造了一种更稳定的水供应，帮助将幼苗培育为成熟的植物和作物。美国宇航局位于佛罗里达州肯尼迪航天中心的蔬菜生产系统项目经理妮可·杜福(Nicole Dufour)说，这些PONDS系统的设计是为了减轻微重力对水分分布的影响，增加氧气的可用性，并为根系生长提供足够的空间。

PONDS是一次性使用设备，在植物生长和收获后将被丢弃。第14次SpaceX补给任务将为国际空间站带去7个PONDS装置。其中包括四个黑色不透明的模块，以培育红色的长叶莴苣Outredgeous，这是“开源种子计划”的一部分。两个模块有窗户和可移动的盖子，宇航员可以观察莴苣根系的生长情况，评估水的分布情况。第七个透明模块将用于测试和摄像，以观察水库的微重力流体动力学。