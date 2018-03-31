陕西现棕色大熊猫：极为罕见共发现九次

记者获悉，日前陕西省长青国家级自然保护区在实施“全国哺乳动物多样性观测网络红外相机示范性观测”项目中的一个监测位点，拍摄到一只健康的成年棕色大熊猫个体，共拍摄到3张照片和1段时长10秒钟的视频。

▲陕西现棕色大熊猫

陕西现棕色大熊猫，棕色大熊猫是一种较为罕见的大熊猫变种个体，其胸部为深棕色，腹部为棕色，下腹部毛尖棕色，毛干白色。目前，世界上有科学记载的棕色大熊猫发现地点均在陕西秦岭山脉核心地区。

此次是生态环境部生物多样性观测网络利用红外相机技术首次拍摄到野生棕色大熊猫，是继北京大学潘文石教授大熊猫研究小组1992年2月于长青保护区发现野生棕色大熊猫之后的第二次记录，也是秦岭地区第9次发现野生棕色大熊猫个体。

野生棕色大熊猫在野外的不断发现，进一步证实了该种群在秦岭地区的存在和生存状况，对于研究秦岭大熊猫有着极高的科研价值，突显了生物多样性观测工作的重要性。

陕西现棕色大熊猫，为什么会大熊猫会有棕色的呢？

科学家对这种现象有下面几种推测：

第一种认为棕色大熊猫的出现可能是由于影响毛发色素合成的微量元素在秦岭地区的土壤、水源中含量异常，因而影响它的毛发中的黑色素的合成。但如果是这个原因，该地区所产的大熊猫种群中似乎应该有从黑色到棕色变化的各种毛色的中间类型，但迄今为止尚未发现这样的居间类型;

陕西现棕色大熊猫

第二种认为棕色的体毛是由于基因突变所引起的，但在自然界由于基因突变而影响毛色的现象出现的概率很低;

第三种认为棕色毛色是一种原始的性状，即返祖说;

第四种认为这是一种隐性基因纯合的结果，假设体毛的颜色由一对基因来控制，则控制棕色体毛的基因为隐性。只有当亲本双方同时携带有这种基因的时候，它们的子一代才可能出现隐性基因纯合，从而生长出棕色的体毛。第四种解释虽然似乎比较圆满，但由于人们掌握的有关资料还很少，所以要揭开棕色大熊猫之谜还有待于进一步的研究。