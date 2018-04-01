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研究称上课时间与生物钟不一致将影响成绩

2018-4-1 7:59:13来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家4月1日消息 你是否想过成绩不理想或许跟你的生物钟有关？根据发表在《Scientific Reports》的一项研究，加州伯克利和东北伊利诺伊大学的研究人员跟踪了约1.5万名大学生登录学校服务器的时间，然后将他们分类成为晚上活跃，白天活跃和早晨活跃三个组别，分别统计他们的成绩。

结果显示如果你的生物钟在夜晚精力充沛，那么早上的课程吸收知识的效果将并不理想，也就是说上课时间和生物钟时间之间存在着时差的现象。研究人员建议学校未来应该调整课程表来适应学生全新的生物钟。

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关键词：生物钟

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