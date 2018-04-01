太阳现象弱于预期：天宫一号或周一早7:30坠落

据Gizmodo的北京时间4月1日报道，欧洲空间局太空残骸办公室和美国航天公司都预测，我国天宫一号空间站最有可能在美国东部时间星期日晚上7:30（北京时间星期一早上7:30）坠落。

天宫一号最初被认为最早将于本周六坠落。虽然目前对天宫一号重入大气层时间的估计差别很大，但在观察到太阳现象没有能加速其坠落速度后，欧洲空间局官员现在向后推迟了对天宫一号坠落时间的预测。

▲正在测试中的天宫一号

来自太阳的高速粒子流-预计将对地球地磁场产生影响-没有产生预期的影响，未来数天地球及其周围大气层天气平静。

这意味着天宫一号目前所处的上层大气层密度，没有像预期的那样增加（大气层密度增加会加速天宫一号坠落速度），因此，欧洲空间局太空残骸办公室调整了对天宫一号坠落时间的预期。

航空航天的估计与欧洲空间局一致它们都只是给出了一个大致范围：以美国东部时间晚7:30为中心的前后各7小时。

图：绿色为天宫一号可能坠落的地区

虽然有诸多机构都对天宫一号坠落发出警报，但它坠落到居民区-更不用说真正砸中人了-风险微乎其微.Gizmodo作者赖安·曼德尔鲍姆（Ryan F. Mandelbaum）星期四称，按太空残骸标准来看，天宫一号相对较小，其重量仅为18750磅（8.5吨），当年重达15.2万磅（69吨）的天空实验室坠落时也没有造成什么问题，没有报告称它造成了人员伤亡。

事实上，没有人类太空残骸造成人员伤亡的确切消息，考虑到地球表面积如此大，航天估计太空残骸造成人员伤亡的可能性为一万亿分之一。哈佛大学天文学家乔纳森·麦克道尔（乔纳森道尔）预测，只有220至440磅（100至200千克）的天宫一号残骸会坠落到地球陆地或海洋上，残骸最大的危险是其中剩余的火箭燃料。