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天宫一号，欢迎回家！

2018-4-1 17:54:38来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月1日消息 据中国载人航天工程办公室的消息，2018年4月1日8时，天宫一号运行在平均高度约167.6公里的轨道上（近地点高度约161.0公里、远地点高度约174.3公里、倾角约42.70度），预计北京时间2018年4月2日再入大气层。

资料显示，天宫一号是中国第一个目标飞行器，于2011年9月29日21时16分03秒在酒泉卫星发射中心发射，飞行器全长10.4米，最大直径3.35米，由实验舱和资源舱构成。它的发射标志着中国迈入中国航天“三步走”战略的第二步第二阶段。

天宫一号在结构上可分为资源舱和实验舱。与之前的载人航天器相比，天宫一号为航天员提供的可活动空间大大拓展，达15立方米，能够同时满足3名航天员工作和生活的需要。实验舱前端装有被动式对接结构，可与追踪飞行器进行对接。

图片来自：新华社

2011年11月3日凌晨实现与神舟八号飞船的对接任务。中国也由此成为世界上第三个自主掌握空间交会对接技术的国家。2012年6月18日，神舟九号飞船与天宫一号目标飞行器成功实现自动交会对接，中国3位航天员首次进入在轨飞行器。神舟十号飞船也在2013年6月13日13时18分与天宫一号完成自动交会对接。

2016年3月16日，天宫一号目标飞行器正式终止数据服务，全面完成了其历史使命。

天宫一号，欢迎回家！

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关键词：天宫一号

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