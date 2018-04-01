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无人驾驶垃圾箱来了：走街串巷定时汇合垃圾车

2018-4-1 21:55:58来源：网易作者：Rosie责编：马卡评论：

AIIncorporated是加拿大一家从事机器人和人工智能研究的公司，该公司已经发布了一个自动垃圾机器人的设计方案。该公司研发了一项新的移动机器人应用程序，在新的人工智能增强机器人系统引入一种设备，它可以在预定的时间自动到达路边并等待卡车的到来。日程安排是通过应用程序进行的，并且可以实时检查状态。如果机器人需要导航的帮助或出现故障，用户可以通过应用程序控制机器人。

在移动机器人领域研发了这个新的应用程序之后，该公司计划将其同步定位和地图（SLAM）技术与深度学习结合起来，在新一代的机器人技术中开创新应用。自动垃圾机器人是该公司为多用途自定位自动平台（VSLAP）打造的一款应用。

一种名为“量子即时定位与地图构建操作系统Quantum Slam Operating System”（Q-OS）的新型机器人软件可以帮助公司激活任何特定的机器。随着这款软件的诞生，由人类来清空垃圾箱将成为历史。当需要清空垃圾箱的时候，垃圾箱只要离开所在地并且自行清空即可。

AI Incorporated公司和bObsweep公司的CEO阿里·阿夫鲁兹说：“机器人是代替人类完成那些他们不希望从事的任务的完美解决方案。我们的Q-OS SLAM解决方案非常具有成本效益，现在让垃圾箱实现自动化并且在在卡车到达时自动导航在路边等待，这在经济上是可行的。”

这些机器人设备包括一个综合导航系统，结合了即时定位与地图构建（SLAM）、深度强化学习和计算机视觉。这些设备将能够绘制其周边的环境，自主行动，与其他设备进行通信，并通过大量的传感器监控内部内容。

AI Incorporated公司是一家专注于自动化机器人设备的科技公司，该公司利用量子激发的方法解决了即时定位与地图构建问题。AI Incorporated公司为那些需要智能移动平台的公司提供了一个支持SLAM的操作系统，它还提供了多用途的自定位自动平台设备，以方便那些需要它的公司在设备上进行自主操作。

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关键词：无人驾驶垃圾箱

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